O reconhecimento foi concedido por meio da Central de Regulação de Urgências Regional do Cisbaf e reforça a importância da parceria entre o consórcio e o município de Japeri - Divulgação

Publicado 05/01/2026 10:56

Japeri – O município de Japeri foi novamente destaque regional na área da saúde ao conquistar o 2º lugar no 4º Prêmio Regional de Excelência SAMU – Baixada Fluminense 2025, concedido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf). A premiação se destina à atuação da Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no município, que se consolidou como referência regional nos critérios de eficiência operacional, uso adequado das viaturas e aplicação de tecnologias que elevam a qualidade do atendimento de urgência e emergência.

O reconhecimento foi concedido por meio da Central de Regulação de Urgências Regional do Cisbaf e reforça a importância da parceria entre o consórcio e o município de Japeri na promoção da saúde e no salvamento de vidas em toda a Baixada Fluminense ao longo de 2025. Mesmo entre diversos municípios avaliados, Japeri alcançou posição de destaque, evidenciando a excelência do serviço prestado à população.

De acordo com a Secretária Executiva do Cisbaf, Dra. Rosangela Bello, o resultado simboliza o impacto positivo do trabalho desenvolvido no município.

“Esse reconhecimento representa o orgulho de uma parceria que salva vidas. Japeri demonstrou organização, eficiência e compromisso com o atendimento à população, alcançando o segundo lugar entre os melhores serviços do SAMU da Baixada Fluminense. É um resultado que merece muito ser celebrado”, afirmou.

O médico Dr. Fernando Gevu, coordenador geral do SAMU em Japeri, destacou a evolução estrutural conquistada nos últimos anos e o trabalho integrado da gestão e da frota.

“Chegamos em 2022 e, com o apoio e a liberdade de atuação da gestão municipal, conseguimos reorganizar toda a estrutura do serviço. Hoje contamos com ambulâncias novas, uma nova base e um tempo-resposta muito melhor, graças ao empenho de toda a equipe”, ressaltou.

Orgulho e reconhecimento

Mesmo cumprindo agenda externa, a prefeita de Japeri, Dra. Fernanda Ontiveros, fez questão de parabenizar a equipe do SAMU assim que tomou conhecimento da premiação. Em mensagem enviada aos profissionais, a gestora destacou o orgulho pela conquista do 2º lugar no Prêmio Regional de Excelência SAMU – Baixada Fluminense 2025.

“Essa conquista, esse segundo lugar no Prêmio Regional de Excelência SAMU, reforça a missão do serviço no nosso município, que é salvar vidas com ética, união e profissionalismo, consolidando Japeri como referência no atendimento de urgência e emergência. Eu acredito muito no trabalho de vocês, e a minha parte é garantir suporte e condições para que possam ir ainda mais longe”, afirmou a prefeita.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF) é uma autarquia interfederativa municipal, criado no ano 2000 e que pertence aos 11 municípios da Região da Baixada Fluminense.

Com estatuto e regimento interno próprios, o Consórcio tem o objetivo de dar solução na área da saúde aos problemas comuns dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Além de contribuir para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).