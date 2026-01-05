A cerimônia reuniu 112 formandos, além de familiares, equipe pedagógica, representantes do poder público e parceiros do projetoDivulgação
Formatura do Programa Jovem Chef Empreendedor celebra 112 novos talentos da gastronomia em Japeri
A cerimônia reuniu 112 formandos, além de familiares, equipe pedagógica, representantes do poder público e parceiros do projeto
Japeri conquista o 2º lugar no 4º Prêmio Regional de Excelência SAMU – Baixada Fluminense
Reconhecimento concedido pelo Cisbaf destaca eficiência, qualidade no atendimento e compromisso da Base Descentralizada do SAMU 192 com a vida da população
Café do Trabalhador passa a funcionar em área revitalizada ao lado do bicicletário de Japeri
Reinauguração amplia conforto e fortalece política pública de segurança alimentar no município
Fila Zero de Endoscopia avança e atende 60 pacientes em Japeri
Mutirão realizado garante acesso rápido a exames, cuidado com a saúde gastrointestinal e ações de acolhimento para a população
Orquestra Light na Estrada chega a Japeri e emociona famílias e formandos no CIEP 401
Projeto formado por jovens músicos completa um ano de existência e reúne mais de 100 alunos da Rede Municipal
Atletas de Japeri conquistam ouro e prata no Circuito CAIXA no Parque Olímpico
Circuito reuniu centenas de corredores, entre atletas amadores e profissionais, vindos de diversas regiões do estado e do país
