A cerimônia reuniu 112 formandos, além de familiares, equipe pedagógica, representantes do poder público e parceiros do projeto - Divulgação

Publicado 05/01/2026 11:21

Japeri - A Igreja Assembleia de Deus, no bairro Guandu, foi o palco escolhido para acolher a formatura do curso profissionalizante em gastronomia do projeto Jovem Chef Empreendedor, que vem transformando a realidade de jovens japerienses. A cerimônia reuniu 112 formandos, além de familiares, equipe pedagógica, representantes do poder público e parceiros do projeto, desenvolvido por meio da parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e o Instituto Educarte.

Durante o evento, a chef Silvia Rodrigues destacou a conquista dos formandos e a importância do trabalho coletivo, ressaltando que cada resultado é fruto de esforço e dedicação. Em sua fala, dirigiu-se às famílias com a passagem bíblica

“Instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele”, enfatizando o papel dos pais na formação dos jovens. Aos alunos, citou O Pequeno Príncipe, lembrando que “somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos”.

Encerrando de forma simbólica e afetuosa, a chef deixou um conselho final aos novos chefs ao afirmar: “Agora eu não estarei mais lá para mandar vocês hidratarem a massa. A partir de agora, é com vocês”, destacando a autonomia e a responsabilidade que passam a assumir.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Carlos Januário, que ressaltou ver nos jovens de hoje trajetórias semelhantes às de lideranças que aproveitaram oportunidades para se desenvolver e citou sua própria história, a da prefeita Fernanda Ontiveros e do secretário de Assistência Social Walter Trajano. Ao lado do deputado federal Áureo Ribeiro, responsável pela indicação legislativa que viabilizou o projeto, ele reforçou a importância de políticas públicas e parcerias para ampliar oportunidades à juventude.

O Programa Jovem Chef Empreendedor é uma realidade em Japeri e segue em expansão. Atualmente, cerca de 200 jovens já participam de novas turmas, onde aprendem culinária básica, confeitaria, panificação, higiene e manipulação de alimentos; planejamento, precificação e empreendedorismo, em um total de 80 horas de curso que reforçam a perspectiva de um futuro promissor para a juventude local e para a gastronomia, aqui classificada como ferramenta de inclusão, qualificação profissional e empreendedorismo.