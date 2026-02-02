Prefeitura de Japeri reinaugurou o CIEP 401 totalmente revitalizado no bairro Mucajá - Divulgação

Prefeitura de Japeri reinaugurou o CIEP 401 totalmente revitalizado no bairro MucajáDivulgação

Publicado 02/02/2026 09:00

Japeri - O CIEP 401 – Lucimar de Souza Santos, localizado no bairro Mucajá, foi oficialmente reinaugurado pela Prefeitura de Japeri no fim de semana, marcando um novo momento para alunos, professores, servidores e famílias da região. A unidade passou por uma ampla reforma estrutural, garantindo mais conforto, segurança, acessibilidade e dignidade à comunidade escolar.

Durante a cerimônia, a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros destacou o significado da entrega para o município.

“Estou aqui como prefeita reeleita pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas em 2020 fui eleita pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, partido de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Por isso, entregar hoje essa grande reforma também é uma forma de homenagear esses dois grandes líderes da educação brasileira”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Carol Ontiveros, ressaltou o esforço coletivo para tornar a obra realidade. “Quando assumimos, a situação da escola era muito difícil. Hoje entregamos uma unidade moderna, climatizada, acessível e preparada para acolher alunos e profissionais com dignidade”, disse.

O evento contou ainda com a presença da mãe da ex-aluna que dá nome à unidade, Lucimar de Souza Santos, a senhora Manoelina de Sousa, acompanhada de sua filha Mirian de Souza, que foram homenageadas.

Reforma e revitalização

A revitalização incluiu pintura interna e externa, reforma do refeitório, recuperação dos banheiros externos, substituição de janelas por novos vidros e venezianas, além da modernização do sistema de combate a incêndio. Diversos ambientes foram climatizados com aparelhos de ar-condicionado.

A quadra poliesportiva foi totalmente revitalizada e passou a contar com dois vestiários, masculino e feminino, ampliando as possibilidades de esporte, lazer e convivência. A unidade possui 22 salas de aula, além de espaços administrativos, todos contemplados no processo de reforma.

Outro avanço importante foi o investimento em acessibilidade, com a construção de novos banheiros em todos os andares e a implantação de uma plataforma elevatória, garantindo o direito de ir e vir dos alunos cadeirantes. A escola também passou a contar com um espaço destinado ao clube de xadrez, estimulando o raciocínio lógico e a convivência entre os estudantes.

