A iniciativa integra o programa Tarifa Zero, garantindo transporte gratuito e mais acessível para a populaçãoDivulgação
Tarifa Zero chega ao bairro Pedra Lisa e amplia mobilidade em Japeri
A linha TZ40: Pedra Lisa x Pastor Tasso passa a atender o bairro, garantindo mais acesso e facilidade no deslocamento diário dos moradores
Prefeitura de Japeri fortalece coleta seletiva como ação de prevenção e cuidado com a cidade
Serviço contínuo, coordenado pela Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, contribui para a redução de alagamentos, proteção da saúde pública e preservação ambiental
Formatura do Programa Jovem Chef Empreendedor celebra 112 novos talentos da gastronomia em Japeri
A cerimônia reuniu 112 formandos, além de familiares, equipe pedagógica, representantes do poder público e parceiros do projeto
Japeri conquista o 2º lugar no 4º Prêmio Regional de Excelência SAMU – Baixada Fluminense
Reconhecimento concedido pelo Cisbaf destaca eficiência, qualidade no atendimento e compromisso da Base Descentralizada do SAMU 192 com a vida da população
