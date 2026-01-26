A iniciativa integra o programa Tarifa Zero, garantindo transporte gratuito e mais acessível para a população - Divulgação

Publicado 26/01/2026 08:00

Japeri - A mobilidade urbana de Japeri ganhou mais um avanço com a ampliação da linha TZ40, que agora passa a atender oficialmente o bairro Pedra Lisa. A iniciativa integra o programa Tarifa Zero, garantindo transporte gratuito e mais acessível para a população.

Com a extensão do trajeto, os moradores do bairro passam a contar com mais comodidade para se deslocar diariamente para o trabalho, estudos, serviços de saúde e demais compromissos, fortalecendo o direito de ir e vir e promovendo inclusão social.

Os usuários também podem acompanhar o trajeto e os horários do ônibus em tempo real por meio do aplicativo Cittamobi, disponível para dispositivos Android e iOS. A ferramenta permite um melhor planejamento da rotina, trazendo mais praticidade e segurança para quem utiliza o transporte público.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Marcelo Damasceno, destacou a importância da ampliação da linha.

“Levar o Tarifa Zero para o bairro Pedra Lisa é garantir mais mobilidade, mais acesso e mais dignidade para a população. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais esse serviço, facilitando o deslocamento diário e melhorando a qualidade de vida dos moradores”, afirmou.