Secretária conversou com as equipes gestoras sobre o andamento dos trabalhos, as principais demandas e as necessidades para garantir um ambiente adequado, seguro e acolhedor para os alunosDivulgação

Publicado 26/01/2026 10:51

Japeri - A secretária municipal de Educação, Caroline Ontiveros, realizou visitas técnicas à Escola Municipal Teófilo Cunha e ao Ciep 401 Lucimar de Souza, com o objetivo de acompanhar de perto a organização das unidades durante o período de férias escolares e assegurar que tudo esteja preparado para o retorno das aulas.

A secretária esteve acompanhada da coordenadora de Ensino, Gisele Carla, e percorreu todas as dependências das escolas, dialogando com as equipes gestoras sobre o andamento dos trabalhos, as principais demandas e as necessidades para garantir um ambiente adequado, seguro e acolhedor para os alunos.

No Ciep 401 Lucimar de Souza, que passou por reformas durante o recesso, a visita teve um significado especial. A unidade será reinaugurada no próximo sábado, dia 31, após importantes melhorias estruturais, como a implantação de elevador, manutenção das pinturas, reforma da cozinha, além de intervenções na quadra esportiva e nos vestiários. A escola conta agora com uma nova gestão, liderada pela gestora Vânia da Silveira, ao lado da subgestora Érika Sales, que receberam a equipe da Secretaria de Educação.

Para a secretária Caroline Ontiveros, as visitas fazem parte do compromisso com a qualidade do ensino e com a escuta ativa das unidades escolares.

“Esse período de recesso é fundamental para avaliarmos a estrutura das escolas, dialogarmos com os gestores e alinharmos as necessidades. Nosso foco é garantir que alunos, professores e funcionários encontrem um ambiente organizado e preparado para o início do ano letivo”, disse.

Na Escola Municipal Teófilo Cunha, que atende cerca de 120 alunos da Educação Infantil ao 5º ano, a secretária foi recebida pela gestora Fátima Reis. Durante a visita, foram avaliadas as condições gerais da unidade e discutidas ações para fortalecer o atendimento pedagógico e o bem-estar dos estudantes. A gestora Fátima Reis ressaltou a importância da presença da Secretaria nas unidades.

“Essa visita demonstra cuidado e compromisso com a escola. É muito importante termos esse diálogo direto para alinhar demandas e garantir o melhor para nossos alunos”, afirmou.

Já no Ciep 401, a gestora Vânia da Silveira destacou o momento como um novo ciclo para a unidade.

“Assumir a gestão com a escola passando por tantas melhorias é motivo de orgulho e responsabilidade. Estamos trabalhando para oferecer um espaço mais acessível, organizado e acolhedor para toda a comunidade escolar”, pontuou.

As visitas reforçam o acompanhamento contínuo da Secretaria Municipal de Educação junto às unidades da rede, mesmo durante o período de férias, com foco no planejamento, na infraestrutura e na qualidade do ensino ofertado aos estudantes de Japeri.