Secretária conversou com as equipes gestoras sobre o andamento dos trabalhos, as principais demandas e as necessidades para garantir um ambiente adequado, seguro e acolhedor para os alunosDivulgação
Secretária de Educação visita escolas durante o recesso para garantir retorno organizado às aulas
A visita aconteceu nesta quarta-feira (21) na E.M. Teófilo Cunha e no Ciep 401 Lucimar de Souza, que será reinaugurado no dia 31 após reformas estruturais
Secretária de Educação visita escolas durante o recesso para garantir retorno organizado às aulas
A visita aconteceu nesta quarta-feira (21) na E.M. Teófilo Cunha e no Ciep 401 Lucimar de Souza, que será reinaugurado no dia 31 após reformas estruturais
Tarifa Zero chega ao bairro Pedra Lisa e amplia mobilidade em Japeri
A linha TZ40: Pedra Lisa x Pastor Tasso passa a atender o bairro, garantindo mais acesso e facilidade no deslocamento diário dos moradores
Prefeitura de Japeri fortalece coleta seletiva como ação de prevenção e cuidado com a cidade
Serviço contínuo, coordenado pela Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, contribui para a redução de alagamentos, proteção da saúde pública e preservação ambiental
Formatura do Programa Jovem Chef Empreendedor celebra 112 novos talentos da gastronomia em Japeri
A cerimônia reuniu 112 formandos, além de familiares, equipe pedagógica, representantes do poder público e parceiros do projeto
Japeri conquista o 2º lugar no 4º Prêmio Regional de Excelência SAMU – Baixada Fluminense
Reconhecimento concedido pelo Cisbaf destaca eficiência, qualidade no atendimento e compromisso da Base Descentralizada do SAMU 192 com a vida da população
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.