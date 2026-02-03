Coordenado pelo Ministério da Saúde, o Programa Mais Saúde com Agente tem como objetivo qualificar ACS e Agentes de Combate às Endemias (ACE) para atuar de forma ainda mais integrada na identificação, prevenção e controle de doenças - Divulgação

Coordenado pelo Ministério da Saúde, o Programa Mais Saúde com Agente tem como objetivo qualificar ACS e Agentes de Combate às Endemias (ACE) para atuar de forma ainda mais integrada na identificação, prevenção e controle de doençasDivulgação

Publicado 03/02/2026 08:00

Japeri - A cidade de Japeri teve diplomados novos vinte e cinco Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no Curso Técnico do Programa Mais Saúde com Agente (MScA), em cerimônia realizada no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O evento celebrou a conclusão de uma importante etapa de qualificação profissional, reforçando o compromisso com a valorização dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a ampliação da qualidade do cuidado ofertado à população. Ao todo, foram diplomados agentes das unidades de Santa Amélia (1), Chacrinha (6), Nova Belém (8), Marabá (2) e Delamare (8).

Coordenado pelo Ministério da Saúde, o Programa Mais Saúde com Agente tem como objetivo qualificar ACS e Agentes de Combate às Endemias (ACE) para atuar de forma ainda mais integrada na identificação, prevenção e controle de doenças, além de aprimorar os processos de trabalho nos territórios. A diplomação simboliza o reconhecimento do papel estratégico desses profissionais na promoção da saúde e na construção de um SUS mais resolutivo, justo e participativo.

A subsecretária de Atenção Básica de Japeri, Helen Santos, destacou o orgulho de acompanhar o crescimento profissional dos agentes ao longo dos anos.

“Eu conheço a maioria dos nossos agentes há muito tempo e vê-los crescer e se aperfeiçoarem é motivo de muita alegria. Além do crescimento profissional, esse processo traz um impacto direto no cuidado com a nossa população”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, representantes institucionais e convidados. Por Japeri, a coordenadora de Atenção Básica, Renata Martins, acompanhou a diplomação e reforçou a importância do momento para a categoria.

“Para os formandos, a diplomação representa a concretização de um objetivo construído com dedicação, estudo e compromisso com a saúde pública. Todo esse clima de emoção, alegria e orgulho vai certamente marcar a trajetória profissional de todos. É um dia muito feliz para a saúde de Japeri”, disse.

O Programa

O Programa Saúde com Agente, agora ampliado e fortalecido como Mais Saúde com Agente, oferece formação técnica com atividades presenciais e práticas realizadas no próprio local de trabalho, integrando Atenção Básica e Vigilância em Saúde. Os cursos foram atualizados e passaram a incluir conteúdos como equidade de raça, gênero e sexualidade, saúde mental e bucal, além de disciplinas eletivas voltadas à agroecologia, práticas integrativas em saúde e atenção às populações do campo, das florestas e das águas.

Com metas de formar ACS e ACE em todo o Brasil, fortalecer a Atenção Primária à Saúde e aprimorar as ações de vigilância e combate às endemias, o programa reafirma seu papel estratégico na qualificação do trabalho em saúde. Para Japeri, a diplomação dos 25 profissionais representa mais um avanço na ampliação da rede de cuidados e na valorização de quem está diariamente na linha de frente do atendimento à população.

Unidade Chacrinha: Camila Ramos Martins, Elidiane de Oliveira Macedo, Isabel Manhaes da Costa, Luziana Oliveira de Melo de Souza, Marinete Gomes de Oliveira e Viviane Pereira de Oliveira Bianco.

Unidade Delamare: Ana Claudia Santos Marques, Andre de Souza Alves, Andrea Santos da Silva Arruda, Dijalma Dias dos Santos Silva, Luana Lucas Barreto, Roselane Rafael dos Santos Oliveira, Sandra Regina Jesus de Souza Rodrigues e Tatiane dos Santos de Oliveira.

Unidade Marabá: Jussara Paula Suterio de Souza e Noemi Gama Santiago

Unidade Nova Belém: Amanda Coelho da Silva, Ana Carla de Oliveira dos Santos Chaves, Andrea Pereira Leite, Eliane Barreto Aguiar, Ingrid Cristina Oliveira da Silva, Paulo Henrique da Silva Machado, Antonia Ascendino Ferreira e José Roberto de Sousa Abreu

Unidade Santa Amélia: Jandira Pereira Cruz.