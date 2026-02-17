Carnaval em Japeri também está sendo marcado por campanha de respeito as mulheresDivulgação
CarnaJáperi 2026 é marcado por sucesso e reunir famílias nos quatro palcos da cidade
O evento tem reunido moradores e visitantes em quatro palcos simultâneos espalhados pelo município
Prepara Japeri garante aprovação de alunos da rede municipal nas melhores escolas técnicas do estado
Projeto educacional alcança menção honrosa, com 17 alunos já em fase de matrícula e 49 em reclassificação
Secretário de Fazenda de Japeri é eleito membro do Conselho Gestor do Imposto Sobre Bens e Serviços
Pedro Castro foi indicado em reunião da Confederação Nacional de Municípios (CNM) em Brasília
Agentes Comunitários de Saúde de Japeri são diplomados em curso técnico do Programa Mais Saúde com Agente
Cerimônia celebrou a formação de 25 profissionais que atuam diretamente no fortalecimento da Atenção Básica no município
Prefeitura de Japeri reinaugura CIEP 401 totalmente revitalizado no bairro Mucajá
Escola passa por ampla reforma, ganha acessibilidade, climatização e espaços modernizados para a comunidade escolar
Japeri participa do Seminário de Boas Práticas de Equidade na Atenção Primária à Saúde Prisional
O evento reuniu experiências e reforçou o compromisso com a qualificação do atendimento à população privada de liberdade
