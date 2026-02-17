Carnaval em Japeri também está sendo marcado por campanha de respeito as mulheres - Divulgação

Carnaval em Japeri também está sendo marcado por campanha de respeito as mulheresDivulgação

Publicado 17/02/2026 11:18

Japeri - O CarnaJáperi 2026 chega ao último dia muita animação, tranquilidade e clima familiar. O evento tem reunido moradores e visitantes em quatro palcos simultâneos espalhados pelo município, um marco histórico para a festa, que pela primeira vez levou programação para a Praça Wendel Coelho, Praça do Skate, Praça do Mucajá e Praça de Santa Amélia.

Com forte presença das famílias, a festa foi marcada por um ambiente de paz, união e harmonia. O público circulou pelos polos, aproveitou as apresentações musicais e também prestigiou os comerciantes locais, fortalecendo a economia da cidade durante a folia.

No palco Magnatas, em Engenheiro Pedreira, Caio no Pagode levantou o público com os maiores sucessos do gênero, transformando o espaço em uma grande roda de samba. Já no palco Tradição, em Nova Belém, no Centro de Japeri, Raylane Mendes levou o melhor do sertanejo, enquanto DJ Ciro colocou a galera para dançar ao som do funk. A atração local Blocolutt também se destacou, com um show animado e repertório atual.

Na Praça do Mucajá, o palco Folião movimentou o público com apresentações do Estação 53, tradicional bate-bola e o som contagiante do DJ Alvin.

Para a moradora Ana Paula Souza, 34 anos, o momento foi especial. “Foi lindo ver o Carnaval aqui no bairro. Trouxe meus filhos e está tudo muito organizado e tranquilo.”

Outra grande novidade foi o palco Alegria, na Praça Santa Amélia, que recebeu o evento pela primeira vez. A banda Vestígio Humano animou o público com um show vibrante, seguida pelo set animado do Yure.

“Agora a gente tem Carnaval perto de casa, com estrutura e segurança. Isso valoriza o bairro”, destacou o estudante Lucas Ferreira, 19 anos.

A Praça do Skate, em Nova Belém, também foi um dos pontos de grande movimentação, ampliando os espaços de celebração e descentralizando a festa. Para a moradora Juliana Martins, 27 anos, que participou da festa no local com amigos, a iniciativa foi um diferencial desta edição. “Eu achei incrível trazer o Carnaval para a Praça do Skate. Ficou mais acessível para quem mora aqui perto e deu para curtir com tranquilidade. A organização está de parabéns”, comentou.

A secretária municipal de Cultura, Daniela Beliago, destacou que o planejamento do evento envolveu diversas frentes de trabalho para garantir uma festa completa. “O carnaval foi pensado para ser um evento de alegria, cultura e valorização dos nossos artistas, mas também de responsabilidade. Trabalhamos de forma integrada para que a população possa aproveitar cada momento com segurança, respeito e acolhimento”, afirmou.

