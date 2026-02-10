Projeto conquistou menção honrosa após garantir a aprovação de estudantes em algumas das melhores escolas técnicas do Estado do Rio de Janeiro, como CEFET, IFRJ e FAETEC - Divulgação

10/02/2026

Japeri - O Prepara Japeri segue colhendo resultados expressivos e reafirmando seu papel como um importante instrumento de transformação educacional no município. Com mais de 200 alunos da rede municipal atendidos, o projeto conquistou menção honrosa após garantir a aprovação de estudantes em algumas das melhores escolas técnicas do Estado do Rio de Janeiro, como CEFET, IFRJ e FAETEC.

Ao todo, 17 alunos já estão aprovados em fase de matrícula, enquanto outros 49 seguem em fase de reclassificação, ampliando ainda mais as chances de ingresso no ensino técnico público e de qualidade.

A homenagem aos alunos aprovados, junto com a entrega dos certificados, aconteceu na última semana, na Escola Municipal João XXIII, em um momento marcado por emoção e orgulho. A cerimônia contou com a presença de professores, familiares e responsáveis, que celebraram as conquistas dos estudantes da rede municipal.

A secretária municipal de Educação, Caroline Ontiveros, destacou a importância do Prepara Japeri como política pública de valorização do ensino.

“Esses resultados mostram que nossos alunos têm potencial e capacidade para ocupar espaços de excelência no ensino técnico do nosso estado. Que nunca desistem de seus sonhos, pois a educação nos leva a lugares altos, e que os pais sempre incentivem e sonhem junto com esses jovens”, disse.

Coordenador do projeto e professor de Matemática da rede municipal, Emerson Queiroz destacou o impacto do Prepara Japeri na vida dos estudantes. “O Prepara Japeri nasceu com o objetivo de mostrar aos nossos alunos que eles são capazes de disputar vagas nas melhores instituições do estado. Esses resultados comprovam que, com apoio, dedicação e ensino de qualidade, nossos estudantes vão longe”, afirmou.

Entre os aprovados está Geovanna Cândida, de 15 anos, aluna da Escola Municipal Bernardino de Melo, aprovada no CEFET. Para ela, o projeto foi decisivo. “O Prepara Japeri me ajudou muito a entender melhor os conteúdos e a acreditar que eu conseguiria passar. Estudar em uma escola como o CEFET é a realização de um sonho”, declarou.

Outro destaque é Luiz Guilherme de Oliveira, também de 15 anos, aprovado no IFRJ e na FAETEC. “Eu não imaginava que conseguiria passar em duas escolas técnicas. O Prepara Japeri fez toda a diferença na minha preparação e me deu confiança para fazer as provas, agora eu tô na Federal”, contou.