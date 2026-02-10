Projeto conquistou menção honrosa após garantir a aprovação de estudantes em algumas das melhores escolas técnicas do Estado do Rio de Janeiro, como CEFET, IFRJ e FAETECDivulgação
Prepara Japeri garante aprovação de alunos da rede municipal nas melhores escolas técnicas do estado
Projeto educacional alcança menção honrosa, com 17 alunos já em fase de matrícula e 49 em reclassificação
Secretário de Fazenda de Japeri é eleito membro do Conselho Gestor do Imposto Sobre Bens e Serviços
Pedro Castro foi indicado em reunião da Confederação Nacional de Municípios (CNM) em Brasília
Agentes Comunitários de Saúde de Japeri são diplomados em curso técnico do Programa Mais Saúde com Agente
Cerimônia celebrou a formação de 25 profissionais que atuam diretamente no fortalecimento da Atenção Básica no município
Prefeitura de Japeri reinaugura CIEP 401 totalmente revitalizado no bairro Mucajá
Escola passa por ampla reforma, ganha acessibilidade, climatização e espaços modernizados para a comunidade escolar
Japeri participa do Seminário de Boas Práticas de Equidade na Atenção Primária à Saúde Prisional
O evento reuniu experiências e reforçou o compromisso com a qualificação do atendimento à população privada de liberdade
Secretária de Educação visita escolas durante o recesso para garantir retorno organizado às aulas
A visita aconteceu nesta quarta-feira (21) na E.M. Teófilo Cunha e no Ciep 401 Lucimar de Souza, que será reinaugurado no dia 31 após reformas estruturais
