Gabinete de Crise reúne prefeita, vice-prefeito e secretariado para coordenar ações nas áreas mais atingidasDivulgação

Publicado 01/03/2026 20:44

Japeri - Após registrar cerca de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, volume equivalente ao esperado para todo o mês, a Prefeitura de Japeri decretou situação de Emergência nas áreas afetadas. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 3.765, diante dos impactos provocados pelos temporais, que causaram alagamentos, deslizamentos, interdições e comprometeram trechos da RJ-125, importante via de ligação entre Japeri e Miguel Pereira.

Desde as primeiras horas do dia, a prefeita Fernanda Ontiveros esteve em campo acompanhando as ocorrências e, ao fim do dia, coordenou os trabalhos no Gabinete de Crise, instalado para centralizar decisões estratégicas. O espaço contou com a participação do vice-prefeito Carlos Januário e de todo o secretariado municipal.

“Estamos trabalhando com responsabilidade e sensibilidade, fortalecendo nossa rede de proteção social e colocando as pessoas sempre em primeiro lugar. Por isso decretamos o estado de Emergência. Fiz questão de percorrer os pontos mais afetados para acompanhar de perto cada ação realizada. Nosso compromisso é proteger vidas e garantir assistência a quem mais precisa”, afirmou.

A secretária de Governo, Andreia Brito, destacou a importância da estrutura montada para enfrentar o momento. “O Gabinete de Crise é um espaço com infraestrutura para reunir as equipes e garantir definição de ações coordenadas e coesas. Ao lado do vice-prefeito Carlos Januário, apontamos as áreas e os pontos mais críticos para direcionar as frentes de trabalho com agilidade e eficiência”, explicou.

A partir do Gabinete, as equipes foram mobilizadas para atuação nos bairros Marajoara, Cajuri e Pedra Lisa. No Marajoara, uma das áreas mais afetadas, máquinas realizaram limpeza e desobstrução em cerca de oito ruas.

A assistência às famílias atingidas foi distribuída em diversas frentes de trabalho. No Assentamento Rural, o atendimento foi realizado na Escola Municipal Pedra Lisa. A Secretaria de Assistência Social levou toda a estrutura do CRAS de Engenheiro Pedreira para dentro da comunidade, garantindo atualização e novos cadastros, orientações e entrega de benefícios eventuais.

O secretário de Assistência Social, Walter Trajano, reforçou o compromisso da gestão: “Esse é o papel do nosso governo: estar próximo, ouvir, acolher e garantir direitos.”

Balanço das ocorrências

De acordo com a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social, foram registrados: Defesa Civil: 82 atendimentos gerais, 14 deslizamentos,5 quedas de árvores, 43 pontos de alagamento, 14 vistorias, 13 interdições.

Já as equipes de Assistência Social também realizaram cerca de 82 atendimentos, 4 famílias desabrigadas (aproximadamente 15 pessoas). Nas ações humanitárias realizadas foram distribuídos: 49 cestas básicas com kits de higiene, 80 refeições, 90 unidades de água potável e 45 kits de higiene de limpeza.

As ocorrências foram registradas em localidades como RJ-125, Jardim Amaralina, Cantão, Favelinha (Cajuri), Alecrim, Marajoara, São Jorge, Jardim Emília e Santa Amélia. Na RJ-125, área em que ocorreu deslizamentos a área foi interditada até que os órgãos estaduais terminem o estudo de risco da região.

As equipes seguem mobilizadas, monitorando áreas de risco e garantindo suporte às famílias afetadas. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone (21) 97025-3214.

Ao encerrar o dia no Gabinete de Crise, a prefeita reafirmou: “Não sairemos das ruas. Seguiremos trabalhando até que tudo esteja restabelecido. Nossa prioridade é cuidar das pessoas.”