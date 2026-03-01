Cerca de 50 trabalhadores atuam ainda nos bairros Marajoara, Alecrim e Chacrinha, promovendo a desobstrução de vias e a remoção de barreiras. - Divulgação

Cerca de 50 trabalhadores atuam ainda nos bairros Marajoara, Alecrim e Chacrinha, promovendo a desobstrução de vias e a remoção de barreiras.Divulgação

Publicado 01/03/2026 10:37

Japeri - As fortes chuvas que atingiram Japeri na última sexta-feira provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e a interdição de vias em diversos bairros. Diante da situação, a Prefeitura abriu o Gabinete de Crise para monitorar os impactos e coordenar as ações emergenciais.

A medida amplia a articulação entre órgãos municipais, estaduais e federais, garantindo mais agilidade no atendimento às famílias atingidas. Mais de 50 profissionais participam da força-tarefa, com apoio da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e de outras pastas.

Um dos pontos mais críticos é o bairro Beira Rio, onde a via de acesso foi totalmente interditada devido ao alto risco de deslizamentos. O acesso pela RJ-125 está comprometido e, na altura do Votorantim, há interdição em um dos sentidos, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

A Prefeitura distribuiu material de limpeza para que os moradores realizem a desinfecção das casas atingidas, além de garantir acompanhamento por equipes de assistência social.

Ações nos bairros

No Marajoara, equipes atuaram nas ruas Itália e Bolívia, próximo à Rua Caiapó, realizando a abertura de um dreno obstruído que direciona a água para uma área de canavial com lagoa, melhorando o escoamento.

Também houve intervenção no canal do Primavera, com desassoreamento na altura da boca da manilha, próximo ao valão. No Pico da Coragem, 16 trabalhadores realizam a desobstrução e a limpeza na descida do morro.

A operação conta com maquinário cedido temporariamente pela empresa Porcelis, responsável pela construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Mucajá. Cerca de 50 trabalhadores atuam ainda nos bairros Marajoara, Alecrim e Chacrinha, promovendo a desobstrução de vias e a remoção de barreiras.

A prefeita Dra. Fernanda Ontiveros acompanhou as ações no Gabinete de Crise. O vice-prefeito Carlos Januário também está em campo, ao lado dos secretários José Áureo (Urbanismo e Habitação), Leonardo Neves (Segurança e Ordem Pública), Marcelo Damasceno (Mobilidade Urbana) e Ziel Pavani (Defesa Civil).

A Secretaria Municipal de Assistência Social coordena, junto à Defesa Civil, a distribuição de cestas básicas e kits de higiene às famílias desalojadas nos bairros Marajoara, Mucajá, Nova Belém, Belo Horizonte e Jardim Amaralina. Dois pontos de apoio foram disponibilizados: a Escola Municipal Bernardino de Mello, em Engenheiro Pedreira, e a Escola Municipal João XXIII, em Japeri.

A força-tarefa mobiliza 50 trabalhadores para serviços braçais, 50 caminhões toco, quatro retroescavadeiras, dois caminhões-pipa, dois veículos de atendimento e 100 capas de chuva. A concessionária atua no fornecimento de água potável e no apoio logístico às equipes mobilizadas. A Prefeitura segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a evitar áreas de risco e acionar a Defesa Civil em caso de emergência.

