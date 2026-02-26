De acordo com a subsecretária de Regulação, Letícia Motta, a descentralização já estava prevista desde a criação do CMR - Divulgação

Publicado 26/02/2026 09:52

Japeri - A Prefeitura de Japeri iniciou, nesta semana, o processo de descentralização dos agendamentos de consultas de especialidades e exames. O serviço, que antes era realizado nas duas unidades do Centro Municipal de Especialidades, passa a ser feito diretamente na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do paciente. A nova dinâmica começa a funcionar na próxima segunda-feira, 2 de março, das 9h às 16h.

A iniciativa integra a estratégia “Regulação em Movimento”, desenvolvida pela subsecretaria de Atenção Básica em conjunto com o Complexo Municipal de Regulação (CMR). A proposta foi apresentada aos Agentes Comunitários de Saúde em encontro realizado no auditório do Centro de Especialidades de Engenheiro Pedreira e tem como foco garantir mais agilidade, organização e eficiência no atendimento.

Com a mudança, o paciente realiza a consulta na UBS e já sai com o exame ou a consulta especializada agendada. A medida reduz deslocamentos, diminui o intervalo entre o pedido médico e a realização do procedimento e ainda gera economia com transporte. As equipes do Centro Municipal de Regulação atuarão de forma integrada aos Agentes Comunitários de Saúde, otimizando o preenchimento das vagas e organizando o fluxo de atendimento.

De acordo com a subsecretária de Regulação, Letícia Motta, a descentralização já estava prevista desde a criação do CMR.

“Era necessário treinar as equipes, organizar os processos e realizar o mapa da Regulação no município. Hoje, com esse referencial e a experiência adquirida, podemos avançar e oferecer mais comodidade e acesso rápido aos agendamentos”, afirmou.

A subsecretária de Atenção Básica, Helen Santos, ressaltou que a rede municipal vem passando por transformações importantes.

“Após ampliarmos a cobertura e reorganizarmos as áreas de atendimento, nossa missão passou a ser qualificar ainda mais o acesso. Estamos eliminando vazios sanitários e ampliando o atendimento nas UBS. O usuário agora sai da consulta com o procedimento já marcado”, disse.

Para cada especialidade serão disponibilizados 60 agendamentos por UBS, totalizando mais de mil e duzentas marcações por unidade. No momento do agendamento, o paciente deverá apresentar Cartão SUS ou CPF, comprovante de residência, dois números de telefone para contato, número do prontuário e, em caso de primeira consulta, o encaminhamento médico. Aqueles que estiverem com a documentação incompleta serão orientados e terão o atendimento reagendado.

A nova estratégia terá início na segunda-feira, 2 de março de 2026, das 9h às 16h, nas unidades de Engenheiro Pedreira, conforme calendário estabelecido. Já os usuários das unidades de Japeri, Chacrinha, Nova Belém e Benedicta Rosa I e II deverão realizar o agendamento no Centro Municipal de Especialidades de Japeri. Os usuários da Academia da Saúde deverão procurar a UBS Alecrim.

Cronograma – Março/2026

Segunda-feira

Alecrim – 09h às 16h

Terça-feira

Vila Central – 09h às 16h

Quarta-feira

Marabá e Delamare – 09h às 12h

Guandu e São Sebastião – 13h às 16h

Quinta-feira

Santa Amélia e Rio D’Ouro – 09h às 12h