Outra frente de atuação foi o serviço do Limpa Rio, ação do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Japeri, voltada à recuperação das margens de córregos e canais da região.Divulgação

Publicado 24/02/2026 20:16

Japeri - A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, intensificou os serviços de limpeza e manutenção urbana em diferentes pontos do município. Ao longo do dia, as equipes executaram ações como varrição, roçagem, limpeza de bueiros, retirada de barro, pintura e manutenção de meio-fio, atendendo bairros e vias de grande circulação.



De acordo com a secretária da pasta, Alessandra Guimarães, os serviços fazem parte de um cronograma permanente, realizado diariamente, com foco na prevenção de transtornos, especialmente durante o período de chuvas.



“Estamos com equipes nas ruas todos os dias para garantir que a cidade permaneça limpa e segura. Esse trabalho é essencial para prevenir alagamentos, melhorar a mobilidade e cuidar dos espaços públicos, principalmente neste período de instabilidade climática”, destacou a secretária.



Serviços se estendem a ruas e avenidas do município



Além da preparação dos espaços que receberão eventos, as equipes atuaram em importantes vias do município, com serviços de varrição e limpeza na Avenida Ary Schiavo e na Rua Leni Ferreira, no Centro de Japeri.

Também receberam ações a Rua A e a Avenida São José, no bairro Chacrinha, onde a Prefeitura vem reforçando o cronograma de manutenção urbana. Já na Rua Joaquim Leite Serrão, também na Chacrinha, foi realizada a retirada de barro devido ao impacto das chuvas recentes, além da reconstrução de redes de drenagem.



As ruas Sepetiba e Indígena, no bairro Mucajá, receberam um paliativo para melhoria das condições de tráfego. O mesmo serviço foi executado na Rua dos Juízes, no bairro Santa Terezinha.



Limpa Rio reforça prevenção a alagamentos e recuperação de córregos



Outra frente de atuação foi o serviço do Limpa Rio, ação do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Japeri, voltada à recuperação das margens de córregos e canais da região.



No Canal do Primavera, a limpeza foi realizada em ambos os lados, incluindo o trecho na altura do bairro Vila Carmelita, na Rua da Conquista, onde o serviço foi executado manualmente. No bairro Marajoara, o trabalho ocorreu no trecho entre a Rua Itália e a Rua México.



Além disso, o Canal do Tambaú, na altura da Rua São João Evangelista, no bairro Mucajá, também recebeu o serviço, desta vez com apoio de maquinário, ampliando a eficiência da ação. O objetivo é melhorar o escoamento da água, reduzir o acúmulo de resíduos e evitar transbordamentos e pontos de alagamento no município.

