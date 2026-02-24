Outra frente de atuação foi o serviço do Limpa Rio, ação do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Japeri, voltada à recuperação das margens de córregos e canais da região.Divulgação
De acordo com a secretária da pasta, Alessandra Guimarães, os serviços fazem parte de um cronograma permanente, realizado diariamente, com foco na prevenção de transtornos, especialmente durante o período de chuvas.
“Estamos com equipes nas ruas todos os dias para garantir que a cidade permaneça limpa e segura. Esse trabalho é essencial para prevenir alagamentos, melhorar a mobilidade e cuidar dos espaços públicos, principalmente neste período de instabilidade climática”, destacou a secretária.
Serviços se estendem a ruas e avenidas do município
Além da preparação dos espaços que receberão eventos, as equipes atuaram em importantes vias do município, com serviços de varrição e limpeza na Avenida Ary Schiavo e na Rua Leni Ferreira, no Centro de Japeri.
As ruas Sepetiba e Indígena, no bairro Mucajá, receberam um paliativo para melhoria das condições de tráfego. O mesmo serviço foi executado na Rua dos Juízes, no bairro Santa Terezinha.
Limpa Rio reforça prevenção a alagamentos e recuperação de córregos
Outra frente de atuação foi o serviço do Limpa Rio, ação do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Japeri, voltada à recuperação das margens de córregos e canais da região.
No Canal do Primavera, a limpeza foi realizada em ambos os lados, incluindo o trecho na altura do bairro Vila Carmelita, na Rua da Conquista, onde o serviço foi executado manualmente. No bairro Marajoara, o trabalho ocorreu no trecho entre a Rua Itália e a Rua México.
Além disso, o Canal do Tambaú, na altura da Rua São João Evangelista, no bairro Mucajá, também recebeu o serviço, desta vez com apoio de maquinário, ampliando a eficiência da ação. O objetivo é melhorar o escoamento da água, reduzir o acúmulo de resíduos e evitar transbordamentos e pontos de alagamento no município.
