Pela manhã, a Secretaria de Meio Ambiente realizou fiscalização nos pontos de alagamento da RJ-125 e no trecho interditado, além de inspeções em residências atingidasDivulgação

Publicado 03/03/2026 09:50

Japeri - Após decretar Estado de Emergência no último sábado, a Prefeitura de Japeri mantém intensificadas as medidas de apoio e enfrentamento aos danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o município. A decisão foi publicada em edição especial do Diário Oficial e permite agilizar procedimentos administrativos e a mobilização de recursos.

Nesta segunda-feira (2), a prefeita voltou a se reunir com representantes das pastas municipais para alinhar novas medidas. Pela manhã, a Secretaria de Meio Ambiente realizou fiscalização nos pontos de alagamento da RJ-125 e no trecho interditado, além de inspeções em residências atingidas.

A ação humanitária e a desobstrução de áreas ainda alagadas são pontos focais dos trabalhos das equipes das secretarias, que estão trabalhando conjuntamente.

Já o trânsito na RJ-125 funciona em meia pista, no sistema “siga e pare”. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pelo local. As ações são integradas entre as secretarias. Entre as realizações, estão a distribuição de 150 kits de limpeza, 150 kits de higiene e 150 cestas básicas aos moradores do Laranjal e Marajoara, além de cloro e água potável.

No último domingo, a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros anunciou a disponibilização de duas vans para atender moradores do Beira-Rio, prejudicados pela interdição da RJ-125. Um veículo, com 14 lugares e o outro com seis, ambos com ar-condicionado, passaram a fazer o trajeto até a Cancela, oferecendo mais mobilidade e conforto neste momento delicado.

Desde o início das ocorrências, profissionais da Defesa Civil e das secretarias municipais atuam de forma contínua, realizando vistorias, prestando assistência às famílias, promovendo a desobstrução de vias e córregos, além de intervenções preventivas em áreas de risco.

O vice-prefeito Carlos Januário e os secretários municipais acompanham de perto as providências adotadas.Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também dão suporte às operações, com o monitoramento dos rios da cidade.