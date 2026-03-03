Pela manhã, a Secretaria de Meio Ambiente realizou fiscalização nos pontos de alagamento da RJ-125 e no trecho interditado, além de inspeções em residências atingidasDivulgação
Prefeitura de Japeri mantém ações prioritárias após decretar Estado de Emergência
Município intensifica assistência às famílias atingidas, distribui cestas básicas, kits de higiene, limpeza, e disponibiliza vans para moradores afetados pela interdição da RJ-125
Prefeitura de Japeri mantém ações prioritárias após decretar Estado de Emergência
Município intensifica assistência às famílias atingidas, distribui cestas básicas, kits de higiene, limpeza, e disponibiliza vans para moradores afetados pela interdição da RJ-125
Climatização marca volta às aulas em unidade escolar da Rede Municipal
Escola Municipal Tânia Maria recebe 10 novos aparelhos de ar-condicionado e beneficia cerca de 300 alunos
Japeri decreta estado de Emergência após 100mm de chuva em 24 horas
Gabinete de Crise reúne prefeita, vice-prefeito e secretariado para coordenar ações nas áreas mais atingidas
Chuvas em Japeri causam alagamentos e mobilizam Gabinete de Crise com força-tarefa emergencial
Prefeitura reúne mais de 50 profissionais, interdita vias em áreas de risco e presta assistência às famílias afetadas em diversos bairros do município
Prefeitura de Japeri descentraliza marcação de consultas e exames e amplia acesso nas UBS
Nova estratégia "Regulação em Movimento" leva agendamentos para mais perto do usuário e reduz o tempo de espera
Prefeitura intensifica limpeza urbana e realiza ações em vários bairros de Japeri
Varrição, retirada de barro e serviços do Limpa Rio foram alguns dos serviços realizados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.