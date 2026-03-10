Evento reuniu participantes em uma manhã de caminhada, cuidado com a saúde, brindes e valorização da força feminina - Divulgação

Japeri - Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, Japeri foi palco, no fim de semana, de evento marcado pela união, energia e protagonismo feminino com a realização do Corre das Meninas. O evento reuniu mulheres de diferentes idades em uma caminhada coletiva que tomou as ruas com alegria, incentivo à prática de atividades físicas e valorização da força feminina.

Durante toda a programação, as participantes puderam aproveitar uma série de atividades e serviços voltados ao bem-estar. Após a caminhada, foram oferecidas ações de saúde, como vacinação, aferição de pressão arterial e atendimento básico. O público também aproveitou momentos de lazer com música, dança, estandes de empreendedoras locais e distribuição de brindes, tornando o ambiente ainda mais acolhedor e festivo.

A prefeita esteve presente para prestigiar a iniciativa e destacou a importância da data como um momento de celebração, mas também de reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres.

“O Dia da Mulher é um momento de celebrar conquistas, mas também de refletir. Infelizmente, a cada minuto, a cada segundo, mulheres ainda são vítimas de violência no nosso país. Precisamos continuar lutando por respeito, igualdade e mais oportunidades para todas”, afirmou.

Idealizadora do evento, Eduarda Ribeiro comemorou a participação das mulheres e a energia do encontro. “Criamos o Corre de Meninas para incentivar as mulheres a se movimentarem, cuidarem da saúde e, principalmente, se apoiarem. Ver tantas mulheres reunidas hoje mostra que esse movimento cresce a cada edição”, destacou.

Entre as participantes, o sentimento era de alegria e pertencimento. A auxiliar administrativa Juliana Santos, de 32 anos, contou que o evento foi uma experiência especial. “É muito importante ter um espaço como esse para nós. Além da caminhada, tem cuidado com a saúde e um clima de união entre as mulheres”, disse.

O Corre das Meninas foi criado por Eduarda Ribeiro, engenheira civil e também atuante na área da educação física. A iniciativa nasceu com o objetivo de incentivar mulheres a praticarem atividades físicas, fortalecerem a autoestima e criarem uma rede de apoio entre elas.

Com o lema de colocar mais mulheres em movimento, o projeto promove encontros, caminhadas e ações que incentivam hábitos saudáveis e a união feminina, mostrando que o esporte também pode ser um espaço de acolhimento, superação e fortalecimento coletivo.