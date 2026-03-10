Evento reuniu participantes em uma manhã de caminhada, cuidado com a saúde, brindes e valorização da força femininaDivulgação
Mulheres unidas em movimento: Corre de Meninas celebra o Dia Internacional da Mulher em Japeri
Evento reuniu participantes em uma manhã de caminhada, cuidado com a saúde, brindes e valorização da força feminina
Mulheres unidas em movimento: Corre de Meninas celebra o Dia Internacional da Mulher em Japeri
Evento reuniu participantes em uma manhã de caminhada, cuidado com a saúde, brindes e valorização da força feminina
Prefeitura de Japeri mantém ações prioritárias após decretar Estado de Emergência
Município intensifica assistência às famílias atingidas, distribui cestas básicas, kits de higiene, limpeza, e disponibiliza vans para moradores afetados pela interdição da RJ-125
Climatização marca volta às aulas em unidade escolar da Rede Municipal
Escola Municipal Tânia Maria recebe 10 novos aparelhos de ar-condicionado e beneficia cerca de 300 alunos
Japeri decreta estado de Emergência após 100mm de chuva em 24 horas
Gabinete de Crise reúne prefeita, vice-prefeito e secretariado para coordenar ações nas áreas mais atingidas
Chuvas em Japeri causam alagamentos e mobilizam Gabinete de Crise com força-tarefa emergencial
Prefeitura reúne mais de 50 profissionais, interdita vias em áreas de risco e presta assistência às famílias afetadas em diversos bairros do município
Prefeitura de Japeri descentraliza marcação de consultas e exames e amplia acesso nas UBS
Nova estratégia "Regulação em Movimento" leva agendamentos para mais perto do usuário e reduz o tempo de espera
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.