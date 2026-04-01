O encontro foi conduzido pelo secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Leonardo Neves, presidente do Conselho - Divulgaçào

O encontro foi conduzido pelo secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Leonardo Neves, presidente do ConselhoDivulgaçào

Publicado 01/04/2026 11:09

Japeri - A Prefeitura de Japeri realizou, na última semana, no Núcleo de Educação Ambiental Vale do Ipê, a primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança (COMSEG), um marco importante para o fortalecimento das políticas públicas de segurança no município.

O encontro foi conduzido pelo secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Leonardo Neves, presidente do Conselho. Durante a abertura, ele compartilhou sua experiência na área de segurança pública, especialmente na Baixada Fluminense.

“Estou à frente da Secretaria desde fevereiro do ano passado. Sou policial civil de carreira há 15 anos e atuei, em sua maioria, na Baixada Fluminense. Conheço de perto as deficiências e demandas da região. Recebi o convite da prefeita e estou muito feliz em poder contribuir agora também no âmbito municipal”, afirmou.

Representando a prefeita Fernanda Ontiveros, a secretária municipal de Governo, Andréia Brito, destacou que a criação do Conselho representa um avanço significativo para a gestão municipal.

“Essa reunião marca um passo importante do nosso governo no fortalecimento das políticas públicas de segurança. A criação do COMSEG é fundamental para que possamos estruturar melhor nossas ações, ampliar a captação de recursos e desenvolver novos projetos para a cidade. Estamos trabalhando de forma integrada”, ressaltou.

Durante a sessão, os membros discutiram e promoveram ajustes no regimento interno do COMSEG, documento que será encaminhado para publicação no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e, posteriormente, no Diário Oficial.Outro ponto debatido foi a possibilidade de realização das reuniões em formato híbrido, permitindo a participação presencial e on-line, o que amplia o alcance e a efetividade das decisões.

Criado pela Lei Municipal nº 1.566, de 27 de dezembro de 2023, o COMSEG é um órgão colegiado de caráter consultivo, composto por representantes do poder público e da sociedade civil. O Conselho tem como objetivo auxiliar na formulação, acompanhamento e execução das políticas municipais de segurança pública. Os conselheiros titulares terão mandato de dois anos, com possibilidade de recondução, conforme previsto na legislação.

O encontro contou com a participação de representantes das secretarias municipais de Educação e Governo, da Guarda Municipal, da Paróquia Senhor do Bonfim, do Sindicato dos Rodoviários de Japeri, Associação de Moradores do bairro Teófilo Cunha e das forças de segurança.