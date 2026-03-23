Jandira, Aline e Rosa garantiram primeiros e segundos lugares em suas categorias na provaDivulgação
Atletas de Japeri brilham e conquistam pódios na Corrida Soldado do Bope nas Trevas
Jandira, Aline e Rosa garantiram primeiros e segundos lugares em suas categorias na prova
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Prefeitura de Japeri intensifica ações de manutenção urbana
Obras de drenagem, limpeza de canais e melhorias em vias são realizadas em diferentes bairros do município
Japeri participa da formação estadual de facilitadores do Programa SerH
Iniciativa que fortalece políticas públicas de responsabilização ganha destaque internacional ao ser apresentada na ONU, em Nova York
Mulheres unidas em movimento: Corre de Meninas celebra o Dia Internacional da Mulher em Japeri
Evento reuniu participantes em uma manhã de caminhada, cuidado com a saúde, brindes e valorização da força feminina
Prefeitura de Japeri mantém ações prioritárias após decretar Estado de Emergência
Município intensifica assistência às famílias atingidas, distribui cestas básicas, kits de higiene, limpeza, e disponibiliza vans para moradores afetados pela interdição da RJ-125
Climatização marca volta às aulas em unidade escolar da Rede Municipal
Escola Municipal Tânia Maria recebe 10 novos aparelhos de ar-condicionado e beneficia cerca de 300 alunos
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