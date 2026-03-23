Jandira, Aline e Rosa garantiram primeiros e segundos lugares em suas categorias na prova - Divulgação

Jandira, Aline e Rosa garantiram primeiros e segundos lugares em suas categorias na provaDivulgação

Publicado 23/03/2026 15:46

Japeri – O município de Japeri mais uma vez foi exaltado no pódio. Isso porque três atletas da cidade conquistaram resultados de destaque na Corrida Soldado do Bope nas Trevas, realizada na última semana, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

Moradora da Chacrinha, Jandira Neves, de 42 anos, conquistou o primeiro lugar em sua faixa etária e o sexto lugar na classificação geral na prova, com percurso de 6 km. A atleta pratica corrida há três anos e comemorou o resultado ao lado das amigas. “É uma sensação de dever cumprido. Treino com muita dedicação e poder comemorar essa conquista ao lado de pessoas que me apoiam torna tudo ainda mais especial”, destacou.

Já Aline Silva dos Santos, de 44 anos, também moradora do bairro, alcançou o segundo lugar em sua faixa etária e o oitavo lugar na classificação geral. “Foi uma experiência incrível, ainda mais por ser meu primeiro pódio e poder levar o nome da minha cidade”, celebrou.

Quem também garantiu lugar no pódio foi Rosa Cristina de Oliveira, de 54 anos, moradora do Nova Belém. Mostrando a força da experiência, ela, que completa 15 anos na corrida em agosto, conquistou o segundo lugar em sua faixa etária. A Corrida Soldado do Bope nas Trevas, em sua 9ª edição, reuniu mais de mil atletas de diferentes regiões do Rio de Janeiro, entre militares e civis. O evento aconteceu entre 17h e 22h, com largada nas proximidades da Rua Campo Belo, 150.

Os corredores enfrentaram um trajeto desafiador por vias tradicionais como Tavares Bastos, Gago Coutinho, Bento Lisboa e o Largo do Machado. A segurança foi garantida com interdições organizadas pela CET-Rio, além do monitoramento em tempo real pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).