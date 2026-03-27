Município recebeu ambulância, unidade odontológica móvel e novos equipamentos para UBSs - Divulgação

Município recebeu ambulância, unidade odontológica móvel e novos equipamentos para UBSsDivulgação

Publicado 27/03/2026 13:42

Japeri - Mais cuidado e saúde chegando para a população de Japeri! O município foi contemplado com uma ambulância do SAMU, uma Unidade Odontológica Móvel e kits de equipamentos destinados às UBSs, reforçando o atendimento e elevando a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.

Os investimentos foram anunciados durante a 18ª Caravana Federativa, em Niterói, com a presença da prefeita Dra. Fernanda Ontiveros e da secretária de Governo, Andreia Brito. Para a prefeita, a participação de Japeri no evento reforça o compromisso da gestão com a melhoria dos serviços públicos.

“A entrega da nova ambulância e da unidade móvel integra um conjunto de ações que ampliam o acesso, qualificam o atendimento e fortalecem a saúde no município, garantindo mais eficiência e cuidado para a nossa população”, destacou.

A cerimônia de abertura teve como anfitrião o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ressaltou a importância do diálogo entre o Governo Federal e os municípios. “Nenhum governo federal abriu tanto as portas para os municípios”, afirmou, incentivando os gestores a aproveitarem as oportunidades oferecidas pela iniciativa.

Com a chegada da nova ambulância, Japeri amplia sua capacidade de atendimento em situações de urgência e emergência. Na prática, isso significa mais agilidade no socorro e mais segurança para pacientes e profissionais.

Segundo a coordenadora administrativa das bases do SAMU, Elenita de Souza, a expectativa é reduzir o tempo de resposta das ocorrências, permitindo que as equipes cheguem mais rapidamente a quem precisa.

“O novo veículo também conta com estrutura moderna, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento durante o deslocamento e no atendimento pré-hospitalar”, explicou.

A ambulância será distribuída estrategicamente entre as bases já existentes, ampliando a cobertura em todo o município, especialmente nas áreas com maior demanda.

O aumento da demanda, impulsionado também pela confiança da população no serviço, é um dos principais desafios. Para acompanhar esse crescimento, estão previstas ações como a intensificação de treinamentos e a melhoria da comunicação com a Central de Regulação.

Outro avanço importante é a chegada da Unidade Odontológica Móvel, que leva atendimento diretamente às comunidades, especialmente em áreas mais afastadas ou com maior vulnerabilidade.

A iniciativa garante acesso mais rápido ao serviço enquanto a gestão avança na implantação de estruturas fixas. A expectativa é atender cerca de 600 pessoas por bairro, podendo ampliar esse número conforme o tempo de permanência da unidade em cada localidade.

De acordo com a coordenadora municipal de Saúde Bucal, Maíra Felix, a estratégia amplia o alcance do serviço. “A unidade permite atender de forma imediata enquanto seguimos estruturando a rede fixa, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao cuidado odontológico”, enfatizou.

Entre os atendimentos oferecidos estão extrações, limpeza, remoção de tártaro e início de tratamentos de canal, além de encaminhamentos para especialidades. Mais do que tratar, a unidade também atua na prevenção, com ações educativas em escolas e nas comunidades, incentivando hábitos saudáveis desde cedo.

Durante a Caravana Federativa, a ministra Gleisi Hoffmann anunciou mais de R$ 5 bilhões em investimentos do BNDES para o estado do Rio de Janeiro, voltados para áreas como saúde, saneamento, infraestrutura e geração de renda.

O evento reuniu representantes de diversos órgãos federais e municipais, promovendo um importante espaço de diálogo e integração. A iniciativa possibilitou que prefeitos e equipes técnicas tivessem acesso direto a programas, recursos e orientações, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento das cidades.