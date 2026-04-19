Japeri vai poder pleitear recursos federais para obras de emergência na cidadeDivulgação
Governador em exercício homologa Situação de Emergência de Japeri
Com a homologação, é possível agilizar a liberação de recursos federais destinados à recuperação do município
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Workshop de Moda Sustentável promove inclusão, capacitação e cidadania em Japeri
Iniciativa reuniu participantes em um dia de formação, criatividade e fortalecimento da diversidade
Nova Escola Municipal Antônio Groppo é inaugurada no Mucajá, em Japeri
Solenidade reuniu autoridades, comunidade escolar e moradores da região, que celebraram a nova unidade
Japeri realiza primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança
O encontro reuniu membros do poder público e da sociedade civil
Agricultura familiar faz de Japeri referência na produção de aipim
Com cerca de 200 produtores, município mantém abastecimento constante mesmo fora da safra
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