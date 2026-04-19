Japeri vai poder pleitear recursos federais para obras de emergência na cidade - Divulgação

Japeri vai poder pleitear recursos federais para obras de emergência na cidadeDivulgação

Publicado 19/04/2026 16:43

Japeri - O governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, homologou, neste fim de semana, por meio do Decreto nº 50.259, a Situação de Emergência no município de Japeri, em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de fevereiro.

A Situação de Emergência foi decretada pela prefeita Fernanda Ontiveros no em razão dos danos causados a diversos bairros, especialmente nas regiões do Beira-Rio, Chacrinha, Marajoara, Laranjal, entre outras. A gravidade da situação gerou a instalação do Gabinete de Crise, onde eram concentradas todas às informações sobre os problemas e encaminhadas para a Defesa Civil.

Com a homologação, é possível agilizar a liberação de recursos federais destinados à recuperação do município. A decisão do governo estadual teve como base as informações apresentadas no Formulário de Informações do Desastre (FIDE), elaborado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.