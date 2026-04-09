Iniciativa reuniu participantes em um dia de formação, criatividade e fortalecimento da diversidade - Divulgação

Iniciativa reuniu participantes em um dia de formação, criatividade e fortalecimento da diversidadeDivulgação

Publicado 09/04/2026 13:02

Japeri – A cidade de Japeri recebeu uma importante ação voltada à qualificação profissional e à promoção da cidadania. O município foi palco do Workshop de Moda Sustentável Itinerante – CCLGBTI+ Baixada II, realizado no auditório da Escola Municipal Ary Schiavo, no Centro.

A iniciativa reuniu participantes em um dia inteiro de atividades, com foco na capacitação em design de moda, modelagem (básica e avançada) e técnicas de costura, além de orientações voltadas à preparação para o mercado de trabalho. O workshop também destacou o desenvolvimento de habilidades criativas, o fortalecimento da autoestima e o incentivo à representatividade.

O workshop foi comandado por Almir França, professor, estilista e coordenador da Escola Eco Moda, que conduziu as atividades práticas e compartilhou conhecimentos com os participantes. Para ele, ações como essa têm o poder de transformar realidades.

“A moda sustentável é também uma ferramenta de inclusão e geração de renda. Quando a gente compartilha conhecimento, abre caminhos para que essas pessoas possam empreender, se expressar e conquistar seu espaço com autonomia”, destacou.

A ação foi realizada pela Escola de Divines, com apoio da Coordenadoria LGBTIQA+ e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência, Mulher e Cidadania, reforçando o compromisso com políticas públicas inclusivas e de fortalecimento social.

A chefe administrativa do Centro LGBTI+, Michele de Souza, destacou a relevância da ação para o município e o impacto direto na vida dos participantes. “A gente vê aqui pessoas sendo acolhidas, aprendendo uma nova profissão e se sentindo capazes. Isso fortalece não só a autonomia, mas também a dignidade de cada um”, afirmou.

Já a assessora técnica do Centro LGBTI+, Niza Constantina, ressaltou o caráter social e transformador do projeto. “Quando levamos qualificação e informação, estamos também promovendo cidadania. É muito importante garantir que a população LGBTI+ tenha acesso a espaços como esse, de aprendizado, troca e acolhimento”, destacou.

O evento também contou com a presença da secretária municipal de Cultura, Daniella Beliago, que enfatizou a importância da cultura como ferramenta de transformação social. “A cultura e a moda caminham juntas como formas de expressão e identidade. Quando unimos isso à inclusão e à qualificação, estamos criando oportunidades reais e valorizando a diversidade em nosso município”, afirmou.

O encontro se consolidou como um espaço de acolhimento e troca de experiências, promovendo inclusão social e reforçando a importância de políticas públicas voltadas à população LGBTI+. Com atividades práticas e conteúdo acessível, o workshop reforçou o compromisso do município com a inclusão, a diversidade e o desenvolvimento social, oferecendo oportunidades reais de transformação por meio da capacitação.