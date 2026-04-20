Caixa libera saque do FGTS para moradores de Japeri afetados pelas chuvas - Divulgação

Caixa libera saque do FGTS para moradores de Japeri afetados pelas chuvasDivulgação

Publicado 20/04/2026 16:01

Japeri - A Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS para moradores de Japeri afetados pelas fortes chuvas que atingiram o município. A medida é voltada a trabalhadores impactados pela situação de calamidade pública ou emergência decretada em 28 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), os pedidos devem ser realizados, preferencialmente, por meio do aplicativo FGTS até o dia 11 de junho. O processo é totalmente digital, sem necessidade de comparecer a uma agência bancária.

Para solicitar o saque, o trabalhador deve acessar o aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS, e entrar na opção “Saques”. Em seguida, é necessário selecionar “Solicitar saque”, escolher a modalidade “Calamidade pública” e informar o município. Também será preciso anexar um comprovante de residência; caso o documento não esteja no nome do solicitante, será exigida documentação complementar que pode ser retirada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social que fica no Mucajá, em Engenheiro Pedreira.

O valor pode ser creditado em conta da própria Caixa ou de outros bancos, sem cobrança de tarifas.

A iniciativa faz parte das ações de apoio a municípios atingidos por desastres naturais, permitindo que trabalhadores tenham acesso a recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em momentos de dificuldade. Além de Japeri, outras cidades brasileiras também foram contempladas pela medida, com prazos e condições disponíveis para consulta no site oficial da Caixa.