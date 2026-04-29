A iniciativa transformou em realidade o sonho de jovens que participaram da capacitação - Divulgação

A iniciativa transformou em realidade o sonho de jovens que participaram da capacitaçãoDivulgação

Publicado 29/04/2026 19:02

Japeri - Mais de 500 sonhos ganharam forma, sabor e futuro. Esse foi o aroma da formatura do Curso Jovem Chef Empreendedor, na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Guandu, em Japeri. O evento marcou não apenas a conclusão de uma jornada, mas também o início de novas oportunidades para centenas de alunos, que agora estão preparados para atuar na gastronomia e no empreendedorismo.

A iniciativa transformou em realidade o sonho de jovens que participaram da capacitação em culinária básica, confeitaria, panificação, higiene e manipulação de alimentos, além de planejamento e precificação.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Assistência Social, Walter Trajano, destacou o impacto social da ação. “É motivo de muito orgulho ver tantos japerienses trilhando um futuro com oportunidades dentro da própria cidade. É a realização de um sonho que começa na expectativa dos pais, na busca por oportunidades e, hoje, se concretiza com os filhos, que estão mais preparados para construir suas histórias com dignidade”, afirmou.

Já o gestor do Instituto Educarte, Eduardo Castilho, enfatizou o compromisso da instituição com a transformação social. “Quando levamos capacitação de qualidade para os jovens, abrimos portas reais para o crescimento profissional e pessoal. Esse resultado é fruto do empenho de cada aluno e da parceria que acredita na educação como ferramenta de mudança”, disse.

Entre os formandos, histórias de dedicação e superação emocionaram o público. O jovem Luiz Phellippe Amâncio da Silva destacou a importância de aproveitar cada oportunidade oferecida. “Eu procuro explorar tudo o que a cidade oferece. E assim vou me moldando profissionalmente, agora estou formado em gastronomia”, afirmou.

Jovem Chef Empreendedor impulsiona oportunidades e revela novos talentos em Japeri

O Projeto Jovem Chef Empreendedor, inaugurado em 29 de agosto de 2025, é uma iniciativa da Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) em parceria com o Instituto Educarte, voltada à capacitação e transformação social de jovens de 15 a 29 anos.

Viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Áureo Ribeiro, o projeto oferece formação na área da gastronomia com aulas práticas desde o início, aliadas ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de renda.

Mais do que qualificar, a iniciativa busca abrir caminhos para o futuro, fortalecendo a autonomia dos jovens e criando oportunidades reais dentro do próprio município. A meta é ampliar o alcance do projeto e beneficiar mais de 1.200 jovens, consolidando a gastronomia como ferramenta de inclusão produtiva e desenvolvimento social em Japeri.