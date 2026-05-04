Prefeitura de Japeri realizou inauguração do projeto Bem Viver Baixada na cidadeReprodução/Google Street
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Iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a UFRRJ e emenda do deputado Reimont, promove inclusão, saúde e cidadania
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Governador em exercício homologa Situação de Emergência de Japeri
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