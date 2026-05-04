Prefeitura de Japeri realizou inauguração do projeto Bem Viver Baixada na cidade - Reprodução/Google Street

Prefeitura de Japeri realizou inauguração do projeto Bem Viver Baixada na cidadeReprodução/Google Street

Publicado 04/05/2026 14:40

Japeri - A Prefeitura de Japeri realizou, na última semana, a inauguração oficial do Projeto Bem Viver Baixada, consolidando uma importante política pública voltada ao cuidado e à promoção da qualidade de vida da população. O evento aconteceu no auditório da Escola Municipal Ary Schiavo e reuniu autoridades como a prefeita Fernanda Ontiveros, o reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Roberto de Souza Rodrigues, e o Deputado Federal Reimont.

A iniciativa conduzida pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos (Semdih), foi construída em parceria com a UFRRJ, por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Reimont. O projeto nasce com a proposta de integrar políticas públicas e conhecimento acadêmico, levando ações concretas de cuidado, saúde, educação e cidadania para a população, com atenção especial à pessoa idosa.

Ao todo, serão implantados 20 núcleos distribuídos pelos territórios de Japeri, ampliando o acesso a atividades físicas, orientação em direitos humanos e ações de bem-estar. A iniciativa também envolve diretamente 45 profissionais e contou com a seleção de 29 agentes de direitos humanos por meio de processo seletivo conduzido pela universidade.

Durante a cerimônia, a prefeita Fernanda Ontiveros destacou o simbolismo coletivo da construção do projeto. “Sendo a última da mesa a falar, a palavra que me resta dizer é gratidão. Gratidão por saber que foi o diálogo e a união que construíram essa ponte que vai levar a nossa população acima de tudo informação sobre direitos humanos”, afirmou.

O reitor Roberto Rodrigues ressaltou o papel social da universidade pública e seu compromisso com a Baixada Fluminense. “A universidade pública precisa estar conectada com a população, é o que estamos fazendo aqui hoje. Já construímos essa relação com o secretário Luiz Henrique, a partir de uma parceria que possibilitou a implantação do ônibus que liga os municípios à UFRRJ. O Bem Viver Baixada reforça nosso compromisso com iniciativas que impactam diretamente a vida das pessoas e demonstra que a construção de políticas públicas faz parte do dia a dia acadêmico”, disse.