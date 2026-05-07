Japeri ganhou mais viagens de trem e menor tempo de espera - Divulgação

Japeri ganhou mais viagens de trem e menor tempo de esperaDivulgação

Publicado 07/05/2026 20:29



Japeri - Os moradores e trabalhadores de Japeri passaram a contar com melhorias no transporte ferroviário. A nova grade operacional prevê a ampliação do número de viagens no ramal, beneficiando diretamente quem depende do trem no dia a dia.

De acordo com a concessionária SuperVia, serão disponibilizadas 12 novas viagens no ramal Japeri, aumentando a oferta de horários e contribuindo para a redução da lotação nos trens. A medida deve impactar principalmente os horários de pico, período em que há maior fluxo de passageiros. Além disso, haverá redução no intervalo entre os trens nos períodos de pico matutino e vespertino, tornando o deslocamento mais ágil.

Outra mudança importante é a diminuição no intervalo entre as composições. A expectativa é que o tempo de espera caia para cerca de 8 minutos, garantindo mais eficiência e previsibilidade para a população. As alterações fazem parte de um conjunto de ajustes operacionais e investimentos voltados à melhoria do serviço. A proposta será testada inicialmente por 30 dias, período em que o desempenho da nova grade será avaliado.

A concessionária ressalta que fatores externos, como furtos de cabos e atos de vandalismo, ainda podem interferir na regularidade da operação. A SuperVia informou ainda que os clientes podem consultar a programação por meio da ferramenta “Planeje sua Viagem”, disponível nos canais oficiais, ou entrar em contato com o atendimento pelo telefone 0800 726 9494, além das redes sociais como X e Facebook.

Com as mudanças, a expectativa é de que os passageiros de Japeri tenham mais conforto, previsibilidade e qualidade no transporte, refletindo diretamente na rotina de quem utiliza o sistema ferroviário diariamente.