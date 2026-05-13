Programação contou com plantio de mudas, oficina de biotinta e uma tenda de atendimento à população - Divulgação

Programação contou com plantio de mudas, oficina de biotinta e uma tenda de atendimento à populaçãoDivulgação

Publicado 13/05/2026 13:16

Japeri – A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADES), realizou uma série de ações ambientais na Praça do Skate, em Nova Belém, em comemoração ao Dia Nacional do Solo e ao Dia do Pau-Brasil.

A programação contou com plantio de mudas, oficina de biotinta e uma tenda de atendimento à população, com cadastro para coleta seletiva, informações sobre o projeto da horta suspensa, entre outros serviços. A iniciativa integra os projetos de arborização urbana do município, que têm como objetivo ampliar as áreas verdes, melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer práticas sustentáveis.

As ações priorizam o plantio de espécies selecionadas por critérios técnicos que evitam conflitos com a infraestrutura urbana, como redes elétricas e calçadas, garantindo o desenvolvimento saudável da arborização e o engajamento dos moradores na preservação ambiental.

Durante a atividade, Guardas Ambientais também participaram das ações, dando continuidade ao trabalho iniciado em janeiro, após passagem pela Praça Wendel Coelho. Entre as espécies plantadas estão pau-brasil, ipê-amarelo, pau-formiga, pau-ferro e jacarandá-mimoso , árvores importantes para a biodiversidade e o equilíbrio ambiental.

A iniciativa despertou o interesse de moradores, especialmente das crianças. A pequena Eloan Lolo, de 8 anos, participou da oficina de biotinta, se encantou com a atividade e levou para casa uma muda de pitanga, incentivando o cuidado com a natureza desde cedo.

Segundo o engenheiro florestal Matheus Augusto, o plantio de árvores é essencial para a criação de áreas de sombra e para a melhoria do conforto térmico na cidade. “O aumento da arborização contribui diretamente para a qualidade de vida da população”, destacou.

Para a coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental Vale do Ipê, Juliana Melo de Oliveira Nunes, a atividade é uma forma de aproximar a população das questões ambientais e incentivar a participação coletiva.“A proposta é envolver o público e mostrar, na prática, a importância do cuidado com o meio ambiente”, ressaltou.