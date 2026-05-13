Prefeitura de Japeri realizou inauguração do projeto Bem Viver Baixada na cidadeReprodução/Google Street
Prefeitura de Japeri cobra correções imediatas em obra do Estado no Delamare
Rua Jandáia será a primeira a receber reparos após vistoria identificar falhas estruturais em pavimentação e drenagem
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Nova grade da SuperVia inclui 12 viagens extras e intervalos de até 8 minutos, prometendo mais conforto e agilidade no dia a dia dos passageiros
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Nova UBS do Beira Rio entra na fase final e amplia rede de saúde em Japeri
Com mais de 80% das obras concluídas, unidade representa investimento superior a R$ 1 milhão e vai garantir atendimento mais próximo e digno para a população
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