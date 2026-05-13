Prefeitura de Japeri realizou inauguração do projeto Bem Viver Baixada na cidade - Reprodução/Google Street

Prefeitura de Japeri realizou inauguração do projeto Bem Viver Baixada na cidadeReprodução/Google Street

Publicado 13/05/2026 10:30

Japeri - A Prefeitura de Japeri solicitou e acompanhou uma vistoria técnica nas obras de drenagem e pavimentação do bairro Delamare, após identificar diversas falhas estruturais. As intervenções, realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro foram concluídas em 2024, no entanto, pouco tempo depois, moradores e a própria Prefeitura passaram a notar problemas em vários trechos das vias.

Após a vistoria, a Prefeitura notificou o Estado, responsável pela obra, e solicitou a correção imediata dos serviços. A inspeção contou com fiscais estaduais, representantes das empresas e o secretário municipal de Obras, Cristiano Pingin.

Entre os principais problemas identificados estão o desgaste precoce do asfalto, afundamentos, falhas na drenagem e danos em calçadas. As irregularidades foram constatadas principalmente na Rua Jandáia, que será a primeira a receber os reparos. As vias Iguaba e Avenida Delamare também foram danificadas e receberão melhorias.

Segundo o titular da pasta da Secretaria de Obras, Cristiano Pingin, a intervenção é resultado de uma parceria entre município e Estado, que contemplou 22 ruas. “Como foram identificadas falhas, notificamos o Estado. A empresa responsável irá refazer os trechos danificados”, afirmou