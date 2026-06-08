Equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social integrou debates do projeto Conexão Urbana - Divulgação

Equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social integrou debates do projeto Conexão UrbanaDivulgação

Publicado 08/06/2026 09:00

Japeri - A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), participou na última semana, da oficina do projeto Conexão Urbana, promovido pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP) em parceria com o Sebrae. O encontro aconteceu no bairro da Saúde, no Centro do Rio de Janeiro, reunindo representantes de municípios de diferentes regiões metropolitanas do país.

A iniciativa debate soluções de gestão pública, desenvolvimento sustentável e inclusão socioprodutiva, com foco na integração de políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e fortalecimento da assistência social nos municípios.

Durante o evento, profissionais de Japeri participaram das discussões sobre a importância da inclusão socioprodutiva nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), além da troca de experiências e boas práticas desenvolvidas nas cidades participantes.

Representando o município estiveram presentes Simone Barbosa, coordenadora da Proteção Social Básica; Fernando José, coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Programa Acessuas Trabalho; Jéssica Camargo, coordenadora do CRAS Nova Belém; Carla Marília, coordenadora do CRAS Alecrim; Simone Sarmento, coordenadora do CRAS Chacrinha; Juliana Vale, coordenadora do CRAS Japeri; Daiene Bárbara, psicóloga representando o CRAS Santa Amélia; e Davi Roberto de Araújo, advogado representando o CREAS.

O projeto Conexão Urbana reúne 57 municípios de cinco regiões metropolitanas brasileiras e busca fortalecer políticas públicas integradas para reduzir desigualdades e ampliar oportunidades para a população.