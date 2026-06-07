As equipes trabalham com o auxílio de máquinas e caminhões na retirada de vegetação, resíduos e sedimentos acumulados nos leitos e margens dos rios - Divulgação

As equipes trabalham com o auxílio de máquinas e caminhões na retirada de vegetação, resíduos e sedimentos acumulados nos leitos e margens dos riosDivulgação

Publicado 07/06/2026 18:27

Japeri - A Prefeitura de Japeri segue avançando com as ações de limpeza e desassoreamento dos rios do município por meio do programa Limpa Rio, realizado em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Atualmente, os serviços acontecem no Rio Sarandi, na Avenida Moscou, na Vila Central, e no Rio Quebra Coco, localizado no bairro São Sebastião.

As equipes trabalham com o auxílio de máquinas e caminhões na retirada de vegetação, resíduos e sedimentos acumulados nos leitos e margens dos rios, melhorando o escoamento das águas e contribuindo diretamente para a prevenção de alagamentos, principalmente durante períodos de fortes chuvas.

A ação conta com o apoio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e tem como objetivo garantir a manutenção dos corpos hídricos da cidade, promovendo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para os moradores. Entre os serviços executados estão limpeza, capina, roçada e remoção de materiais descartados irregularmente, como garrafas PET, plásticos, entulhos e pedaços de madeira.

Além de proporcionar melhorias visíveis nas áreas atendidas, a iniciativa também auxilia no combate à proliferação de insetos e animais transmissores de doenças, reduzindo impactos ambientais e minimizando os transtornos causados pelas enchentes.

A Prefeitura reforça a importância da participação da população na preservação dos rios. O descarte irregular de lixo compromete o meio ambiente, prejudica o fluxo das águas e aumenta os riscos de alagamentos. A colaboração dos moradores é fundamental para manter a cidade mais limpa, segura e sustentável.