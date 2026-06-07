As equipes trabalham com o auxílio de máquinas e caminhões na retirada de vegetação, resíduos e sedimentos acumulados nos leitos e margens dos riosDivulgação
Prefeitura de Japeri intensifica limpeza e desassoreamento de rios pelo programa Limpa Rio
Ações realizadas em parceria com o Inea acontecem nos rios Sarandi e Quebra Coco, contribuindo para prevenção de alagamentos e preservação ambiental
Prefeitura de Japeri intensifica limpeza e desassoreamento de rios pelo programa Limpa Rio
Ações realizadas em parceria com o Inea acontecem nos rios Sarandi e Quebra Coco, contribuindo para prevenção de alagamentos e preservação ambiental
Obras de drenagem avançam na Aldeia e aproximam moradores do sonho da pavimentação
Mais de 400 metros de drenagem já foram concluídos e expectativa é que as ruas contempladas estejam asfaltadas até o fim do ano
Baile de Gala homenageia mães da Academia da Saúde com noite de encanto e celebração
Evento temático com máscaras, música e muita animação reuniu usuários da melhor idade em uma noite marcada pelo acolhimento, diversão e valorização das figuras maternais
Ações ambientais movimentam a Praça do Skate, em Nova Belém
Programação celebrou o Dia do Solo e do Pau-Brasil com plantio de mudas, oficinas e serviços à população
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