Autoridades estiveram na localidade para verificar o andamento dos trabalhos - Divulgação

Autoridades estiveram na localidade para verificar o andamento dos trabalhosDivulgação

Publicado 02/06/2026 11:28

Japeri - As obras de drenagem e infraestrutura no bairro Aldeia seguem avançando e já começam a transformar a realidade dos moradores. Autoridades estiveram na localidade para verificar o andamento dos trabalhos que estão sendo executados em diversas vias da região.

As intervenções contemplam ruas estratégicas da localidade, entre elas Isaac, Aarão, Manoel Lopes de Oliveira, João Alves Ferreira, Avenida Marquês de São Marcos, além de dois trechos da Rua Rebeca e a Rua Nazaré. As obras fazem parte de um amplo projeto de infraestrutura viabilizado por meio de emendas parlamentares, que também contempla intervenções em outras áreas do município, como o bairro Largo do Sapo.

Até o momento, já foram concluídos cerca de 400 metros de rede de drenagem, além de 220 metros de meio-fio e gola. O objetivo é preparar toda a infraestrutura necessária para que as vias recebam pavimentação, levando mais qualidade de vida, mobilidade e segurança para os moradores.

A prefeita Fernanda Ontiveros destacou que o trabalho está sendo realizado com planejamento para que os moradores possam, em breve, contar com ruas totalmente urbanizadas.

“Nosso objetivo é que até o Natal essas ruas estejam pavimentadas, porque isso é dignidade e cuidado. Eu quis e quero ser prefeita para mudar a vida das pessoas, e é isso que estamos fazendo: levando obras que transformam a realidade da nossa população”, declarou.

Para quem vive há décadas na região, as obras representam a realização de um desejo antigo. A moradora Glória de Oliveira, que reside no bairro há mais de 50 anos, destacou a importância das intervenções.

“Esperamos por isso durante muitos anos. Ver as máquinas trabalhando e as obras acontecendo é uma alegria para todos nós. É um sonho que está saindo do papel”, afirmou.

A pastora Adriana Mendes, que acompanhou a visita ao lado dos pais, Altair Leonel e Maria Isabel, também celebrou o avanço dos trabalhos.

“Meus pais construíram a história deles aqui e acompanharam todas as dificuldades enfrentadas pelos moradores. Hoje, ver essas melhorias chegando traz esperança e a certeza de que dias melhores estão por vir para toda a comunidade”, ressaltou.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Cristiano Pingin, a drenagem é uma das etapas mais importantes do projeto.

“Estamos executando uma obra estruturante, que vai muito além da pavimentação. A drenagem garante que as ruas tenham durabilidade, evita alagamentos e prepara o bairro para receber uma infraestrutura de qualidade, beneficiando os moradores por muitos anos”, explicou.