Com trabalhos que uniram tradição, criatividade e tecnologia, 30 escolas apresentaram diferentes metodologias para valorizar a infância e suas múltiplas linguagens - Divulgação

Com trabalhos que uniram tradição, criatividade e tecnologia, 30 escolas apresentaram diferentes metodologias para valorizar a infância e suas múltiplas linguagensDivulgação

Publicado 03/07/2026 20:04

Japeri - Música, diversão, criatividade e muito aprendizado marcaram a 1ª Mostra Pedagógica da Educação Infantil – "A Infância e suas Linguagens", realizada na sexta-feira, (26/6), no Ciep 401 Lucimar Sousa Santos, no bairro Mucajá. Promovido pela Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o evento reuniu 30 unidades escolares que apresentaram práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento integral das crianças do pré-escolar de 4 e 5.

Com projetos que passearam por diferentes temáticas, utilizando desde materiais recicláveis até recursos tecnológicos, a mostra evidenciou a riqueza das experiências desenvolvidas nas escolas da rede municipal. Ao final da avaliação feita por quatro jurados convidados, a Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti, de Nova Belém, que apresentou o tema "Pequenos Pensadores - IA na Educação Infantil", conquistou o primeiro lugar com 60 pontos numa disputa equilibrada: a Unidade Escolar Santa Terezinha ficou em segundo lugar com o projeto "Valorizando Vivências Culturais nas Atualidades: A História do Gambá Amigo de Japeri", somando 59,5 pontos, enquanto o CNEC conquistou a terceira colocação com o projeto "A Infância e suas Linguagens", alcançando 59 pontos.

Durante a cerimônia, a secretária municipal de Educação, Lucimar Pinto, destacou o compromisso dos profissionais da Educação Infantil. "Hoje celebramos o compromisso, a criatividade e a dedicação dos profissionais da Educação Infantil que, diariamente, constroem experiências significativas para o desenvolvimento de nossas crianças."

Emocionada, ela ressaltou que o trabalho é resultado de uma construção coletiva. "Eu sou professora, sou alfabetizadora, sou de chão de escola. A educação é nossa bandeira e a educação dos nossos alunos é nossa prioridade. Estou muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe que fez essa construção maravilhosa."

A diretora de Ensino, Gisele Carla, lembrou que a mostra representa a valorização da infância e das práticas que respeitam cada criança como protagonista do próprio desenvolvimento. "Quando eu perguntava para o meu netinho o que ele fez na escola e ele respondia: 'Brinquei e fiz blocos', eu ficava feliz. É justamente na brincadeira e na interação que a criança aprende. Hoje estou vendo todos os estímulos da infância representados aqui."

Já a assessora da Semed Elaine Rosa destacou o empenho de toda a equipe na realização da mostra que já deixou gostinho de quero mais. "Foi muito árduo, muito trabalhoso, mas o resultado está aqui, gratificantes demais, trabalhos maravilhosos. E, novas ideias começam a surgir para a segunda mostra", declarou apontando para a equipe que organizou o evento.

A mostra teve como objetivo reafirmar a infância como um tempo único de descobertas, experiências e construção de conhecimentos. Os projetos apresentados traduzem princípios defendidos por grandes educadores onde a criança aprende por meio das interações, das brincadeiras, das experiências e das múltiplas formas de expressão, em ambientes ricos em diálogo, criatividade e possibilidades de aprendizagem.

Projeto vencedor une reciclagem, brincadeiras e tecnologia

O grande vencedor da mostra foi o projeto "Pequenos Pensadores - IA na Educação Infantil", desenvolvido pela Escola Municipal Darcílio Ayres Raunheitti. A iniciativa chamou atenção por transformar embalagens de ovos, caixas de papelão, tampas de leite e outros materiais reutilizáveis em recursos pedagógicos capazes de aproximar as crianças do pensamento computacional e da inteligência artificial.

Entre os destaques estavam jogos interativos confeccionados com materiais reciclados e um robô contador de histórias, mostrando que é possível ensinar tecnologia de forma lúdica, inclusiva e acessível, sem depender de telas ou de altos investimentos.

A gestora da unidade, Leila Verônica, comemorou a conquista. "Estamos emocionadas com esse prêmio, com essa mostra que trouxe tantos projetos maravilhosos e que revela o nosso compromisso com a educação e com as nossas crianças."

Autora do projeto, a professora Daniela Silva, contou que a ideia nasceu de uma inquietação pessoal. "A gente liga a televisão, abre o celular e está todo mundo falando de inteligência artificial. Mas, quando eu olho para as minhas crianças da escola pública, parece que isso tudo é de um mundo que não é o delas. Como se fosse coisa de gente grande, de gente rica, de outro lugar. E eu sempre achei que não tinha que ser assim."

A partir desse incômodo, ela compartilhou o desafio com toda a equipe escolar e junto às professoras Danielle, Suelen, Rejane, Jasminie e Juliana, transformou a ideia em realidade por meio da metodologia "Pequenos Pensadores", que apresenta conceitos de inteligência artificial e pensamento computacional utilizando brincadeiras, materiais reutilizáveis e atividades colaborativas.

Mais do que ensinar tecnologia, o projeto fortalece o raciocínio lógico, a criatividade, a autoestima e mostra às crianças que elas podem ocupar seu espaço no mundo da inovação. De acordo com a professora Daniela o projeto teve um custo entre R$ 80 e R$ 150 e movimentou toda a escola que agora vai comemorar a vitória do primeiro lugar.