'Filhão' seguiu para a 59ª DPDivulgação / Polícia Civil

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Alexia Gomes
Rio - O foragido André Luiz Gonçalves da Silva, conhecido como "Filhão", foi preso nesta quarta-feira (5), em Campos Elíseos, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, falsa identidade e associação para o tráfico de drogas, ele é apontado como gerente do tráfico na região.
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Agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) se dirigiram à Rua do Quintal, em Campos Elíseos, área dominada pelo Comando Vermelho, onde localizaram o suspeito, que estaria vendendo entorpecentes. Ao ver os policiais, ele tentou fugir, mas acabou sendo abordado. Durante a revista, foram encontraram diversos entorpecentes já fracionados para venda.

André da Silva é apontado como gerente do tráfico de drogas nas localidades da Rua 7, Mangueira, Divinéia, Badu e Parque Império, sendo líder da organização criminosa que atua na região.

Ainda de acordo com as investigações, ele é braço direito de Joab da Conceição Silva, apontado como liderança da narcofacção responsável pelas atividades ilícitas nessas comunidades e investigado como responsável pelo ataque armado à 60ª Delegacia de Polícia.

"Filhão" possui uma extensa ficha criminal, com registros por tentativa de homicídio, roubos majorados e associação para o tráfico de drogas. Ele seguiu para a 59ª DP, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão e adotadas as demais providências de polícia judiciária.