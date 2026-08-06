'Filhão' seguiu para a 59ª DPDivulgação / Polícia Civil
Agentes da 59ª DP (Duque de Caxias) se dirigiram à Rua do Quintal, em Campos Elíseos, área dominada pelo Comando Vermelho, onde localizaram o suspeito, que estaria vendendo entorpecentes. Ao ver os policiais, ele tentou fugir, mas acabou sendo abordado. Durante a revista, foram encontraram diversos entorpecentes já fracionados para venda.
André da Silva é apontado como gerente do tráfico de drogas nas localidades da Rua 7, Mangueira, Divinéia, Badu e Parque Império, sendo líder da organização criminosa que atua na região.
Ainda de acordo com as investigações, ele é braço direito de Joab da Conceição Silva, apontado como liderança da narcofacção responsável pelas atividades ilícitas nessas comunidades e investigado como responsável pelo ataque armado à 60ª Delegacia de Polícia.
"Filhão" possui uma extensa ficha criminal, com registros por tentativa de homicídio, roubos majorados e associação para o tráfico de drogas. Ele seguiu para a 59ª DP, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão e adotadas as demais providências de polícia judiciária.
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