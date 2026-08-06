99 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em bingo na Tijuca - Divulgação/MPRJ

99 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em bingo na TijucaDivulgação/MPRJ

Publicado 06/08/2026 08:04

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) cumpriu, nesta quinta-feira (6), um mandado de busca e apreensão em um bingo clandestino na Rua Conde de Bonfim, principal da Tijuca, na Zona Norte, identificado como parte da estrutura financeira da organização criminosa conhecida como nova cúpula do jogo do bicho.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no bingo da Tijuca, registros encontrados indicaram a existência de outro estabelecimento clandestino, localizado na Rua Barão de Ubá, na Praça da Bandeira, também vinculado ao grupo criminoso. Diante dos novos elementos, o GAECO/MPRJ obteve, em caráter de urgência, novo mandado de busca e apreensão para o endereço, onde investigadores localizaram centenas de máquinas de jogos e outros materiais relacionados à exploração ilegal de jogos de azar.



No bingo clandestino da Tijuca, foram apreendidas 212 máquinas caça-níqueis, R$ 12.844,00 em espécie, e sete pessoas foram conduzidas à delegacia. Já no estabelecimento localizado na Rua Barão de Ubá, na Praça da Bandeira, foram apreendidas 113 máquinas caça-níqueis, uma arma de fogo, munições e R$ 58.569 em espécie. Na segunda ação, nove pessoas foram conduzidas à delegacia.

fotogaleria

Os mandadosforam cumpridos pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil e também do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (Naoe) do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar.

A medida é da 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa e tem como objetivo reunir novas provas, aprofundar as investigações e identificar outros integrantes do grupo.



A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) sobre a nova cúpula teve início a partir da análise de dados extraídos de celulares apreendidos durante a Operação Fissão, realizada em outubro de 2024. As mensagens revelaram a atuação integrada de Rogério de Andrade, Vinicius Drumond e Adilson Filho, conhecido como Adilsinho, apontados como lideranças da organização criminosa.



Vídeo mostra interior o bingo:

Bingo da nova cúpula do bicho, localizado na Tijuca, na Zona Norte, é alvo de operação do Ministério Público do Estado do Rio, nesta quinta-feira (6).



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/wSs8TGeCy2 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 6, 2026

Com o avanço das diligências, relatórios de inteligência identificaram uma rede de bingos clandestinos vinculada ao grupo. Em uma ação anterior, realizada em um imóvel na Rua Maxwell, em Vila Isabel, foram apreendidas 48 máquinas caça-níqueis, além de outros materiais utilizados na exploração ilegal de jogos de azar.

Saiba mais sobre os integrantes da nova cúpula