Piscinão de Ramos recebe serviço de manutenção e precisará ser esvaziado Divulgação/Fundação Rio-Águas
A intervenção é realizada pela Fundação Rio-Águas. Para permitir a execução dos serviços, o lago precisará ser completamente esvaziado. As equipes atuarão na limpeza do fundo, retirada de resíduos e desinfecção da faixa de areia. A ação integra os preparativos para o período de maior movimento no local, durante a primavera e o verão.
Segundo a Fundação Rio-Águas, o procedimento faz parte da rotina de conservação do complexo e acontece anualmente. O objetivo é preservar as condições de uso e a qualidade da água oferecida aos frequentadores.
O Piscinão de Ramos opera com cerca de 30 milhões de litros captados da Baía de Guanabara. Todo o volume passa por tratamento antes de chegar ao lago. O monitoramento da qualidade acontece diariamente.
A fundação também acompanha o tratamento do lago salgado existente no complexo. O trabalho ocorre em parceria com a concessionária Águas do Rio.
Localizado na Zona Norte, o Piscinão de Ramos figura entre os espaços públicos de lazer mais procurados da cidade, especialmente nos meses de calor.
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