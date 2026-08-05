Polícia Civil recuperou R$100 mil em carga roubada na Baixada Fluminense - Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil recuperou R$100 mil em carga roubada na Baixada FluminenseDivulgação / Polícia Civil

Publicado 05/08/2026 17:57

Rio - A Polícia Civil recuperou, nesta terça-feira (4), uma carga roubada de alimentos e ferramentas avaliada em R$ 100 mil, que estava num galpão em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o local era ponto de receptação do material ilícito.

fotogaleria

De acordo com a corporação, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) identificaram que o endereço também era utilizado para cárcere privado de vítimas.

Ao se aproximarem do imóvel, os policiais viram os suspeitos carregando uma carreta acoplada a um veículo. Em seguida, as equipes entraram no imóvel, quando os indivíduos fugiram pelos fundos do estabelecimento.

Durante a ação na localidade, os policiais identificaram uma grande quantidade de materiais ilícitos, que estavam em embalagens e caixas. Ainda conforme apurado, as mercadorias recuperadas eram produtos de dois roubos diferentes que ocorreram neste mesmo dia e em 15 de julho deste ano.

Os agentes também apreenderam um celular deixado por um dos fugitivos, dois veículos e uma carreta, que eram utilizados nos roubos de cargas. Todos os itens foram recolhidos pelas equipes e diligências seguem em andamento para localizar os responsáveis pelo galpão.