Polícia Civil realizou operação contra a receptação de celulares roubados e prendeu comerciante investigado na Zona Oeste Reprodução/Polícia Civil

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Leonardo Brito
Rio - Um comerciante foi preso em flagrante na terça-feira (4), suspeito de manter celulares roubados em uma loja de venda e manutenção de aparelhos em Cosmos, na Zona Oeste. A ação ocorreu durante a Operação Rastreio, da Polícia Civil, voltada ao combate à receptação e à comercialização de telefones de origem ilícita.
Segundo a corporação, a investigação teve início após o rastreamento de um aparelho roubado. As diligências realizadas por agentes da 74ª DP (Alcântara) apontaram que o dispositivo teria passado pelas mãos do comerciante, que não teve seu nome divulgado. 
Os policiais seguiram até a loja e encontraram uma grande quantidade de carcaças, peças e componentes de celulares. Durante a fiscalização, a equipe identificou pelo menos três aparelhos com irregularidades. Dois deles possuíam registros de roubo e outro apresentava restrição junto à operadora de telefonia.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os agentes apreenderam cartões de visita que anunciavam serviços de desbloqueio de celulares bloqueados. O material reforçou as suspeitas sobre a utilização do estabelecimento para atividades ligadas à manipulação e comercialização de aparelhos de origem criminosa.
O comerciante foi levado para a delegacia junto com os materiais recolhidos durante a ação e foi preso em flagrante. 
A Operação Rastreio faz parte de uma série de ações da Polícia Civil para desarticular a cadeia de receptação de celulares roubados ou furtados no estado. O objetivo, segundo a corporação, inclui recuperar aparelhos subtraídos e responsabilizar pessoas envolvidas na compra, revenda e ocultação desses produtos.