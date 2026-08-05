Polícia Civil realizou operação contra a receptação de celulares roubados e prendeu comerciante investigado na Zona Oeste - Reprodução/Polícia Civil

Polícia Civil realizou operação contra a receptação de celulares roubados e prendeu comerciante investigado na Zona Oeste Reprodução/Polícia Civil

Publicado 05/08/2026 15:23

Segundo a corporação, a investigação teve início após o rastreamento de um aparelho roubado. As diligências realizadas por agentes da 74ª DP (Alcântara) apontaram que o dispositivo teria passado pelas mãos do comerciante, que não teve seu nome divulgado.

Os policiais seguiram até a loja e encontraram uma grande quantidade de carcaças, peças e componentes de celulares. Durante a fiscalização, a equipe identificou pelo menos três aparelhos com irregularidades. Dois deles possuíam registros de roubo e outro apresentava restrição junto à operadora de telefonia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os agentes apreenderam cartões de visita que anunciavam serviços de desbloqueio de celulares bloqueados. O material reforçou as suspeitas sobre a utilização do estabelecimento para atividades ligadas à manipulação e comercialização de aparelhos de origem criminosa.

O comerciante foi levado para a delegacia junto com os materiais recolhidos durante a ação e foi preso em flagrante.

A Operação Rastreio faz parte de uma série de ações da Polícia Civil para desarticular a cadeia de receptação de celulares roubados ou furtados no estado. O objetivo, segundo a corporação, inclui recuperar aparelhos subtraídos e responsabilizar pessoas envolvidas na compra, revenda e ocultação desses produtos.