Atropelamento ocorreu na estação do BRT Rubens Vaz - Manuella Viegas/Agência O DIA

Atropelamento ocorreu na estação do BRT Rubens VazManuella Viegas/Agência O DIA

Publicado 05/08/2026 11:00

Rio - Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus do BRT na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (5).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ramos foi acionado por volta das 9h. O acidente ocorreu em frente à estação BRT Rubens Vaz, no sentido Centro.



Segundo o Centro de Operações Rio, a pista exclusiva do BRT está interditada e uma faixa da pista central segue ocupada. Na parte da manhã, o trânsito ficou lento desde a altura de Olaria. LEIA MAIS: Homem morre e outros dois ficam feridos em acidente na Zona Norte De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ramos foi acionado por volta das 9h. O acidente ocorreu em frente à estação BRT Rubens Vaz, no sentido Centro.Segundo o Centro de Operações Rio, a pista exclusiva do BRT está interditada e uma faixa da pista central segue ocupada. Na parte da manhã, o trânsito ficou lento desde a altura de Olaria.

Procurada, a Mobi-Rio informou que o homem tentou embarcar em um articulado em movimento. "Os bombeiros foram imediatamente acionados, mas a vítima faleceu no local. A Mobi-Rio lamenta o ocorrido e presta solidariedade aos familiares", disse em comunicado.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela 21ª DP (Bonsucesso). A perícia foi feita no local e os agentes já requisitaram as imagens de câmeras de segurança. Outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. A vítima não foi identificada.



