Uma faixa da Rua São Luiz Gonzaga precisou ser interditada - Reprodução / COR

Uma faixa da Rua São Luiz Gonzaga precisou ser interditadaReprodução / COR

Publicado 03/08/2026 13:42

Rio - Um homem morreu e dois ficaram feridos em um acidente entre moto e carro na Rua São Luiz Gonzaga, altura do número 1378, na divisa dos bairros Benfica e São Cristóvão, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (3). A via, que precisou ser interditada, foi liberada por volta de 14h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Vila Isabel e Benfica receberam acionamento por volta de 10h30 para a ocorrência de colisão entre carro e moto. Segundo a corporação, um homem adulto morreu no local, um segundo recebeu atendimento e foi liberado, e um terceiro precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a rua permaneceu interditada no sentido Benfica até o início da tarde. O acidente aconteceu na altura do Largo do Pedregulho e o trânsito chegou a operar com esquema de pare e siga. O motorista não encontra mais pontos de retenção no trecho.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da CET-Rio, Polícia Militar e Polícia Civil atuaram no local.