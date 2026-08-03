Projeto prevê a manutenção da galeria existente e a recuperação de parte da rede de drenagemArquivo / Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Obras para reforço de drenagem começam no Aterro do Flamengo
Investimento é de R$ 1,9 milhão, e a previsão é que a conclusão dos serviços ocorra até o fim deste semestre
X do Nuno
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Investigação começou após a mãe perceber alterações no comportamento do filho e procurar as autoridades para denunciar o caso
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Fiscalização no Saara identificou mercadorias sem comprovação de origem, além de itens com informações em idiomas estrangeiros
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Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (3), que mantém atuação permanente e estratégica no combate das atividades ilícitas
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