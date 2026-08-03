Projeto prevê a manutenção da galeria existente e a recuperação de parte da rede de drenagem - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Projeto prevê a manutenção da galeria existente e a recuperação de parte da rede de drenagemArquivo / Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 03/08/2026 13:34

Rio - A Fundação Rio-Águas iniciou, nesta segunda-feira (3), uma obra para melhorar o sistema de drenagem do Aterro do Flamengo , na altura da Marina da Glória, na Zona Sul. O investimento é de R$ 1,9 milhão, e a previsão é que a obra seja concluída até o fim deste semestre.

O projeto prevê a manutenção da galeria existente e a recuperação de parte da rede de drenagem, aumentando a eficiência do escoamento das águas pluviais na região.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, os serviços incluem limpeza, desassoreamento e remoção de raízes de árvores em cerca de 900 metros da galeria que compõem o sistema de drenagem, entre a Avenida Infante Dom Henrique e a Marina da Glória. Ao longo desse trecho, também serão construídos novos poços de visita, que facilitarão o acesso das equipes e tornarão futuras ações de manutenção mais ágeis e eficientes.

Na parte final da galeria, na altura da Praia da Glória, mais de 70 metros da rede serão reconstruídos em concreto para reforçar a estrutura e melhorar o escoamento das águas pluviais.