Um dos acidentes envolveu quatro caminhões - Reprodução / Redes Sociais

Um dos acidentes envolveu quatro caminhõesReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/08/2026 13:27

Rio - Dois acidentes deixaram um homem morto e duas pessoas feridas, na madrugada desta segunda-feira (3), na BR-101, na altura de Silva Jardim, na Baixada Litorânea.

Por volta de 3h30, na pista sentido Rio, um engavetamento envolvendo cinco caminhões causou a morte de um homem, de aproximadamente 50 anos. Além disso, uma segunda vítima sofreu ferimentos leves. Ainda não há informações sobre ambas as identificações.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) destacou que a visibilidade estava baixa no momento do acidente, devido a um incêndio em vegetação.

De acordo com a Autopista Fluminense, concessionária que administra o trecho, a pista chegou a ficar completamente interditada, com 5 km de congestionamento. Às 13h40, não havia mais trânsito, mas a faixa direita seguia fechada.

A 120ª DP (Silva Jardim) investiga a morte do homem. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas são ouvidas e diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Segundo acidente

Já por volta de 5h10, equipes da empresa e da PRF foram acionadas para uma colisão no sentido Campos. O acidente envolveu um carro, uma caminhonete e um veículo que fugiu do local.

Uma pessoa teve ferimentos leves. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito, na Região Metropolitana. Também não há informações sobre seu nome e estado de saúde.