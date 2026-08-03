Fuzil apreendido pelos policiais militares durante a ação na Gardênia AzulDivulgação
Segundo a Polícia Militar, informações apontaram que os presos seriam ligados a um braço da facção que atua no Complexo da Penha, na Zona Norte. De acordo com as investigações, o grupo estaria envolvido na tentativa de expansão territorial da organização criminosa para comunidades da Zona Oeste.
Durante a operação, os agentes apreenderam um fuzil, uma pistola e grande quantidade de entorpecentes.
Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos são investigados por participação no ataque a tiros contra a base da Polícia Militar instalada na Gardênia Azul, ocorrido no último dia 27 de julho. Eles ainda são apontados como responsáveis por ordenar a queima de barricadas e o roubo e sequestro de ônibus utilizados para bloquear as principais vias de acesso à comunidade.
A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara), para onde os presos, o adolescente e o material apreendido foram encaminhados.
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