Fuzil apreendido pelos policiais militares durante a ação na Gardênia AzulDivulgação

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Fred Vidal
Rio - Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam três suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho durante uma operação realizada na manhã deste domingo (3), na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Na ação, um adolescente com mandado de busca e apreensão em aberto também foi apreendido.
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Segundo a Polícia Militar, informações apontaram que os presos seriam ligados a um braço da facção que atua no Complexo da Penha, na Zona Norte. De acordo com as investigações, o grupo estaria envolvido na tentativa de expansão territorial da organização criminosa para comunidades da Zona Oeste.

Durante a operação, os agentes apreenderam um fuzil, uma pistola e grande quantidade de entorpecentes.

Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos são investigados por participação no ataque a tiros contra a base da Polícia Militar instalada na Gardênia Azul, ocorrido no último dia 27 de julho. Eles ainda são apontados como responsáveis por ordenar a queima de barricadas e o roubo e sequestro de ônibus utilizados para bloquear as principais vias de acesso à comunidade.

A ocorrência foi registrada na 32ª DP (Taquara), para onde os presos, o adolescente e o material apreendido foram encaminhados.