Rio - Um homem, com mandado de prisão em aberto por feminicídio, morreu em confronto com policiais civis, na manhã desta segunda-feira (3), durante uma operação contra integrantes do Comando Vermelho, na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte. Um fuzil foi apreendido.
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Segundo a corporação, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência realizado por agentes da 38ª DP (Brás de Pina), que identificaram criminosos e veículos usados pela facção em disputas territoriais. Devido a essa investigação, as equipes foram às ruas para desarticular a atuação do grupo e prender membros.
Ainda de acordo com a Civil, durante as diligências, Alexsandro Pinto Teixeira, conhecido como Xela, de 47 anos, entrou em confronto com os policiais e foi baleado. Agentes o levaram a uma unidade de saúde da região, mas ele não resistiu.
A operação desta segunda integrou a Operação Contenção, ofensiva estratégica do Governo do Estado voltada a impedir o avanço do Comando Vermelho, desmanchando sua estrutura financeira, logística e operacional.
Desde o início da operação, mais de 370 criminosos foram presos, outros 137 mortos em confronto, cerca de 480 armas - entre elas 190 fuzis - e mais de 51 mil munições apreendidas.
Além da 38ª DP, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também atuou na região.
Devido à ação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que uma unidade de Atenção Primária suspendeu as atividades externas. O atendimento presencial segue normal.
No primeiro dia após as férias escolares, a Secretaria Municipal de Educação (SME) destacou que três unidades foram impactadas.
De acordo com investigações, ele era considerado uma figura central do Comando Vermelho no Quitungo e em Guaporé, também em Brás de Pina. Além disso, atuava como chefe de segurança de lideranças do CV, sendo braço direito de Edgar Alves de Andrade, o "Doca", no Complexo da Penha. Caio estava foragido desde 2022. Contra ele constavam três mandados de prisão.
O Quitungo fica perto de comunidades que formam o Complexo de Israel, região controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Devido à proximidade, criminosos de ambas as facções corriqueiramente entram em confrontos pelo domínio territorial.
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