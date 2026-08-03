Fuzil foi apreendido na ação - Reprodução

Fuzil foi apreendido na açãoReprodução

Publicado 03/08/2026 07:50

Rio - Um homem, com mandado de prisão em aberto por feminicídio, morreu em confronto com policiais civis, na manhã desta segunda-feira (3), durante uma operação contra integrantes do Comando Vermelho, na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte. Um fuzil foi apreendido.

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Segundo a corporação, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência realizado por agentes da 38ª DP (Brás de Pina), que identificaram criminosos e veículos usados pela facção em disputas territoriais. Devido a essa investigação, as equipes foram às ruas para desarticular a atuação do grupo e prender membros.

Ainda de acordo com a Civil, durante as diligências, Alexsandro Pinto Teixeira, conhecido como Xela, de 47 anos, entrou em confronto com os policiais e foi baleado. Agentes o levaram a uma unidade de saúde da região, mas ele não resistiu.

A operação desta segunda integrou a Operação Contenção, ofensiva estratégica do Governo do Estado voltada a impedir o avanço do Comando Vermelho, desmanchando sua estrutura financeira, logística e operacional.

Desde o início da operação, mais de 370 criminosos foram presos, outros 137 mortos em confronto, cerca de 480 armas - entre elas 190 fuzis - e mais de 51 mil munições apreendidas.

Além da 38ª DP, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) também atuou na região.

Devido à ação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que uma unidade de Atenção Primária suspendeu as atividades externas. O atendimento presencial segue normal.

No primeiro dia após as férias escolares, a Secretaria Municipal de Educação (SME) destacou que três unidades foram impactadas.

Morte de gerente do tráfico

De acordo com investigações, ele era considerado uma figura central do Comando Vermelho no Quitungo e em Guaporé, também em Brás de Pina. Além disso, atuava como chefe de segurança de lideranças do CV, sendo braço direito de Edgar Alves de Andrade, o "Doca", no Complexo da Penha. Caio estava foragido desde 2022. Contra ele constavam três mandados de prisão.

O Quitungo fica perto de comunidades que formam o Complexo de Israel, região controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Devido à proximidade, criminosos de ambas as facções corriqueiramente entram em confrontos pelo domínio territorial.