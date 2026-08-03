Bombeiros do Quartel Central atuaram no combate ao incêndio - Reprodução/Rede Social

Bombeiros do Quartel Central atuaram no combate ao incêndioReprodução/Rede Social

Publicado 03/08/2026 07:26

Rio - Um incêndio na Ocupação Chiquinha Gonzaga, na Rua Barão de São Félix, no Centro do Rio, deixou uma mulher ferida na madrugada desta segunda-feira (3). Em meio ao fogo, moradores precisaram esvaziar o imóvel.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 00h56 para conter incêndio no último andar do prédio. No local, uma mulher se feriu ao cair da escada em meio às chamas. Ela teve ferimentos leves e precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. As 3h15 o fogo já havia sido controlado. LEIA MAIS: Incêndio atinge vegetação próxima a casas no Complexo da Serrinha Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 00h56 para conter incêndio no último andar do prédio. No local, uma mulher se feriu ao cair da escada em meio às chamas. Ela teve ferimentos leves e precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. As 3h15 o fogo já havia sido controlado.

A Ocupação Chiquinha Gonzaga foi fundada em 2004 e funciona como um espaço de luta por moradia popular e apoio a outros movimentos sociais.