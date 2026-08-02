Balão caiu em área residencial no Engenho de DentroReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - A queda de um balão provocou um incêndio em um terreno vazio próximo a uma área residencial na Rua Adolfo Bergamini, no Engenho de Dentro, Zona Norte, na manhã deste domingo (2).
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De acordo com testemunhas, o balão de grande porte caiu atrás de algumas casas, assustando moradores da região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 7h43. Ao chegarem ao local, equipes do quartel do Méier já encontraram o terreno em chamas. Por volta das 8h, o fogo foi extinto. Apesar do susto, não houve vítimas.

A prática de soltar, fabricar, vender e transportar balões é proibida pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).