Luana Santine correu a meia-maratona pela primeira vez - Érica Martin

Luana Santine correu a meia-maratona pela primeira vezÉrica Martin

Publicado 02/08/2026 12:03

Rio - Cerca de 8 mil corredores participaram, na manhã deste domingo (2), do Desafio da Ponte, tradicional corrida de rua que atravessa a Ponte Rio-Niterói. A prova teve largada às 6h30, em Niterói, e percorreu 21 quilômetros até a Praça Mauá, na Região Portuária do Rio.

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Além da disputa pelas primeiras posições, a corrida foi marcada por histórias de superação. A influenciadora Luana Santine, de 39 anos, completou pela primeira vez os 21 quilômetros em 2h04min. Paulistana que mora em Niterói, ela convive com lipedema, doença crônica que afeta principalmente as mulheres.



"Me diverti muito, não foi cansativo. Foi muito gostosa, a ponte foi toda minha. Meu propósito de vida é influenciar outras mulheres. Emagreci 40 quilos sem cirurgia e sem medicamento, sendo portadora de lipedema. É uma doença silenciosa, dói, não é frescura, não é fracasso, mas pode ser controlada. Lipedema tem tratamento", afirmou.



Outra participante, a atleta amadora Tatiane Sibele, de 44 anos, correu acompanhada pelo guia Marlon, que lhe deu apoio durante o percurso. Ela destacou a emoção de atravessar a ponte e superar os desafios da prova.



"Foi um sonho. Cansativa, mas emocionante. A superação, dentro da corrida, eu me sinto empoderada. Correr é vida. Subir o vão central foi difícil, mas consegui sozinha", disse.



A professora Juana Viana, de 38 anos, também celebrou a experiência. Corredora há dois anos, ela contou que começou a praticar o esporte após passar por uma separação.



"Uma loucura, nunca imaginei que fosse fazer isso, mas foi incrível. Toda a experiência, todo o treino, passar pela ponte. Foi uma experiência única. Nunca imaginei correr, muito menos 21 quilômetros. Corro há dois anos, passei por uma separação e era muito sedentária. Mas a corrida virou uma paixão. Hoje, saio vitoriosa com uma super medalha para mostrar aos meus alunos amanhã", relatou. Além da disputa pelas primeiras posições, a corrida foi marcada por histórias de superação. A influenciadora Luana Santine, de 39 anos, completou pela primeira vez os 21 quilômetros em 2h04min. Paulistana que mora em Niterói, ela convive com lipedema, doença crônica que afeta principalmente as mulheres."Me diverti muito, não foi cansativo. Foi muito gostosa, a ponte foi toda minha. Meu propósito de vida é influenciar outras mulheres. Emagreci 40 quilos sem cirurgia e sem medicamento, sendo portadora de lipedema. É uma doença silenciosa, dói, não é frescura, não é fracasso, mas pode ser controlada. Lipedema tem tratamento", afirmou.Outra participante, a atleta amadora Tatiane Sibele, de 44 anos, correu acompanhada pelo guia Marlon, que lhe deu apoio durante o percurso. Ela destacou a emoção de atravessar a ponte e superar os desafios da prova."Foi um sonho. Cansativa, mas emocionante. A superação, dentro da corrida, eu me sinto empoderada. Correr é vida. Subir o vão central foi difícil, mas consegui sozinha", disse.A professora Juana Viana, de 38 anos, também celebrou a experiência. Corredora há dois anos, ela contou que começou a praticar o esporte após passar por uma separação."Uma loucura, nunca imaginei que fosse fazer isso, mas foi incrível. Toda a experiência, todo o treino, passar pela ponte. Foi uma experiência única. Nunca imaginei correr, muito menos 21 quilômetros. Corro há dois anos, passei por uma separação e era muito sedentária. Mas a corrida virou uma paixão. Hoje, saio vitoriosa com uma super medalha para mostrar aos meus alunos amanhã", relatou.

No masculino, o mineiro Daniel Santana de Souza venceu em sua estreia na competição ao completar o percurso em 1h07min29s. Melki Messias Ribeiro ficou em segundo lugar, com o tempo de 1h08min51s, enquanto Manoel Rafael Anselmo Pereira completou o pódio, ao cruzar a linha de chegada em 1h10min27s.



Entre as mulheres, a paraibana Maria Moreira, que atualmente mora e treina em Bragança Paulista (SP), conquistou o primeiro lugar com o tempo de 1h17min48s. Glauciele de Souza terminou na segunda colocação, com 1h18min, e Jack Pink fechou o pódio ao completar a prova em 1h24min.