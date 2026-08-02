Inovação, engenharia e sustentabilidade transformam cidades e melhoram a qualidade de vida - Divulgação

Inovação, engenharia e sustentabilidade transformam cidades e melhoram a qualidade de vidaDivulgação

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Publicado 02/08/2026 06:00 | Atualizado 03/08/2026 09:41

Essencio Tecnologia Ambiental produz a eletricidade utilizada nas próprias operações Foto: Divulgação Infraestrutura, inovação e sustentabilidade são os pilares que orientam o trabalho da Essencio Tecnologia Ambiental. Com atuação em áreas como monitoramento de matrizes energéticas, modernização de parques de iluminação pública, telecomunicações, geração de energia renovável, sistemas inteligentes de vigilância urbana e engenharia ambiental, a empresa oferece diversas soluções integradas para os setores público e privado.

Idealizada após décadas de experiência de seus controladores em diversos segmentos da economia, no Brasil e no exterior, a Essencio Tecnologia Ambiental consolidou-se no mercado como uma empresa de engenharia dedicada ao desenvolvimento de soluções que unem inovação, eficiência operacional e responsabilidade socioambiental. Prestes a completar quatro anos de atividade, a empresa está fundamentada na utilização da tecnologia como instrumento para melhorar processos produtivos, modernizar infraestruturas e elevar a qualidade de vida da população brasileira.

No estado do Rio de Janeiro, onde está localizada sua sede, a Essencio Tecnologia Ambiental desenvolve, em parceria com órgãos públicos municipais e estaduais, projetos que vêm transformando a prestação de serviços essenciais. Dentre as iniciativas, destacam-se a modernização de sistemas de iluminação pública, programas de eficiência energética, monitoramento ambiental de mananciais responsáveis pelo abastecimento de água da população fluminense. Tais soluções de engenharia ambiental e do desenvolvimento de tecnologias são voltadas à preservação dos recursos naturais.

A companhia também possui presença operacional em importantes regiões do país, com projetos e equipes atuando nos estados da Bahia, do Ceará e de Minas Gerais, reforçando sua capacidade de executar empreendimentos de elevada complexidade técnica em diferentes segmentos da infraestrutura nacional.

Comprometida com a transição energética, a Essencio Tecnologia Ambiental também produz a eletricidade utilizada em suas próprias operações, por meio de fontes 100% renováveis, demonstrando que sustentabilidade e competitividade caminham juntas. Ao longo de sua trajetória, as empresas do grupo já proporcionaram a geração de mais de 650 milhões de kWh de energia renovável, contribuindo para evitar a emissão de mais de 400 mil toneladas de CO2 na atmosfera. Os resultados refletem o compromisso permanente com a descarbonização da economia brasileira.

Esse empenho também se traduz em ações concretas de preservação ambiental. As empresas do grupo já realizaram o plantio de mais de 35 mil mudas de espécies nativas, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas, a conservação da biodiversidade e o fortalecimento das iniciativas de compensação ambiental desenvolvidas em seus projetos.

A Essencio Tecnologia Ambiental também desempenha papel relevante no futuro do setor elétrico brasileiro. A companhia está estruturando sua participação no próximo Leilão de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS), previsto para ocorrer no país, com um portfólio superior a 40 projetos distribuídos por estados do nordeste. A iniciativa representa um dos maiores programas privados voltados ao armazenamento de energia em desenvolvimento no Brasil e reforça a posição da empresa como protagonista na modernização da matriz elétrica nacional, contribuindo para ampliar a segurança energética, a integração das fontes renováveis e a estabilidade do sistema elétrico.

Estruturada para atender toda a cadeia de desenvolvimento de projetos, desde a concepção até a operação, a Essencio Tecnologia Ambiental é reconhecida por atuar em conformidade com os mais elevados padrões de governança corporativa, sustentabilidade, integridade e compliance. Seus processos seguem rigorosos controles internos e práticas alinhadas às melhores referências internacionais.

Esse compromisso é certificado pelas normas ISO 9001 (Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 37001 (Sistema de Gestão Antissuborno), que evidenciam a busca permanente pela excelência operacional, pela proteção ao meio ambiente e pela condução ética dos negócios.

Mais do que desenvolver soluções, a Essencio Tecnologia Ambiental acredita que inovação só faz sentido quando gera impactos positivos para as pessoas, para as cidades e para o planeta. É essa visão que orienta cada projeto desenvolvido pela empresa e consolida sua missão de utilizar engenharia, inteligência e tecnologia como pilares para um desenvolvimento cada vez mais humano, eficiente e sustentável.