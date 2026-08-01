Contra Marcos Vinicius há um mandado de prisão temporáriaReprodução/Rede Social
Justiça decreta prisão de suspeito de atirar em mulher na Zona Oeste
Suellen da Silva foi atingida na cabeça e abandonada no Hospital Municipal Rocha Faria
Justiça decreta prisão de suspeito de atirar em mulher na Zona Oeste
Suellen da Silva foi atingida na cabeça e abandonada no Hospital Municipal Rocha Faria
Mais de 70 cones que bloqueavam vagas são apreendidos na Zona Sul
Além de ilegal, conduta costuma ser acompanhada da cobrança indevida de motoristas que estacionam seus veículos na região
Torcedores do Vasco e Fluminense se envolvem em briga generalizada
Policiamento precisou ser reforçado em São Gonçalo
Final do concurso de quadrilhas do Rio acontece no Galpão do Engenhão
Evento reúne 21 grupos neste sábado (1º) e domingo (2) na disputa pelo título de campeão estadual
Tiroteio termina com três mortos e um ferido no Recreio
Policiamento foi reforçado na região
Procon-RJ orienta sobre danos em aparelhos por falta de luz
Consumidor deve provar prejuídos causados por fortes ventos no Estado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.