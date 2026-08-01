Contra Marcos Vinicius há um mandado de prisão temporária - Reprodução/Rede Social

Contra Marcos Vinicius há um mandado de prisão temporáriaReprodução/Rede Social

Publicado 01/08/2026 20:01 | Atualizado 01/08/2026 20:07

Rio - Marcos Vinicius da Silva Lira, de 33 anos, suspeito de atirar contra a companheira Suellen da Silva Ribeiro, de 36, e abandoná-la no Hospital Municipal Rocha Faria , em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, é considerado foragido da Justiça. O mandado de prisão temporária foi expedido na última quinta-feira (30), um dia após o crime, mas, até este sábado (1º), ele não havia sido localizado.

Nas redes sociais, amigos e familiares fazem uma campanha para encontrá-lo. Segundo a irmã da vítima, Suellen segue lutando pela vida em estado grave após ser atingida na cabeça. "Esse cara precisa pagar pelo que fez", publicou.

De acordo com testemunhas, o disparo foi feito após uma briga entre o casal. Em seguida, o homem a abandonou no hospital e fugiu.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço está aberto para eventuais manifestações.