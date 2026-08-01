Contra Marcos Vinicius há um mandado de prisão temporáriaReprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - Marcos Vinicius da Silva Lira, de 33 anos, suspeito de atirar contra a companheira Suellen da Silva Ribeiro, de 36, e abandoná-la no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, é considerado foragido da Justiça. O mandado de prisão temporária foi expedido na última quinta-feira (30), um dia após o crime, mas, até este sábado (1º), ele não havia sido localizado.
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Nas redes sociais, amigos e familiares fazem uma campanha para encontrá-lo. Segundo a irmã da vítima, Suellen segue lutando pela vida em estado grave após ser atingida na cabeça. "Esse cara precisa pagar pelo que fez", publicou.
De acordo com testemunhas, o disparo foi feito após uma briga entre o casal. Em seguida, o homem a abandonou no hospital e fugiu. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.
A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço está aberto para eventuais manifestações.