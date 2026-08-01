Galpão do Engenhão recebe a maior disputa de quadrilhas juninas/julinas do SudesteÉrica Martin/Agência O DIA
A festa contará com apresentações marcadas por coreografias e figurinos coloridos, além de barracas de comidas típicas, brincadeiras e shows musicais. No sábado (1º), a cantora Lili Andrady sobe ao palco. Já no domingo (2), a atração será o cantor Nego Damoé. O arraiá promete se estender até as 2h em ambos os dias.
A etapa encerra o Circuito Rio Junino 2026, competição que percorreu diferentes municípios fluminenses ao longo da temporada e definiu as classificadas para a grande final.
"As quadrilhas vêm competindo em etapas, em oito organizações que fazem parte do consórcio Rio Junino. A final acontece hoje, dia 1º, e amanhã, dia 2. É a etapa estadual que vai eleger a quadrilha campeã do estado do Rio de Janeiro. Esse é o maior circuito de quadrilhas do Sudeste", disse.
Márcio destacou ainda que o evento fortalece a cultura popular e dá visibilidade aos grupos formados nas comunidades.
"Esse arraiá é importante para dar protagonismo aos grupos de quadrilha junina, principalmente aos das comunidades, das favelas mesmo. Eu gosto de dizer que, assim como acontece no Carnaval, o pessoal da favela ganha protagonismo, são reis, rainhas e princesas. Cerca de 85% desses grupos vêm das comunidades cariocas", afirmou.
Segundo o produtor cultural, o público pode esperar um dos maiores espetáculos de quadrilhas juninas do país.
"As pessoas podem esperar um dos maiores espetáculos de quadrilha junina do Brasil. O evento está preparado para receber crianças e pessoas de todas as idades. Teremos feira gastronômica, com comidas típicas e bebidas, além de shows. Às 19h, a cantora Lili Andrady se apresenta, seguida pelo concurso de quadrilhas. Neste sábado, competem 11 grupos. O público vai encontrar um grande espetáculo de música, dança e gastronomia", acrescentou.
A entrada é via Sympla ou no local por R$ 5 e mais um quilo de alimento não perecível. O concurso Rio Junino/Julino é uma realização da Liquerj e da Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.
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