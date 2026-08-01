Estação Caju BRT foi inaugurada neste sábado (1º) - Érica Martin

Estação Caju BRT foi inaugurada neste sábado (1º)Érica Martin

Publicado 01/08/2026 15:26

"Hoje é dia de celebrar mais uma estação de BRT para a população, com ônibus novos e mais avanços no transporte. O papel da Prefeitura, da Secretaria de Transportes e da Mobi-Rio é garantir que ônibus novos cheguem e circulem. E o objetivo final é melhorar a vida da população com mais qualidade no transporte público. A abertura dessa nova estação beneficia diretamente regiões como Caju e São Cristóvão. A população de São Cristóvão agora consegue acessar a estação com mais segurança, caminhando dentro do bairro, e isso representa uma melhoria real na vida das pessoas", frisou Cavaliere.

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A estimativa é que três mil passageiros — entre eles, moradores de São Cristóvão, visitantes do Cemitério do Caju, trabalhadores do Porto e torcedores que vão para o estádio São Januário — sejam beneficiados diariamente pela nova parada, que será atendida pela linha 60 (Gentileza x Deodoro – Parador). Durante o horário de pico, o tempo de espera para o embarque será de cerca de três minutos. A estação Caju vai funcionar das 4h à meia-noite"Esse é um pedido antigo dos moradores, e colocar mais uma estação em operação é sempre uma forma de atender melhor os passageiros. A previsão, nesse começo, é atender mais de três mil pessoas por dia nessa nova estação, lembrando que o BRT, no total, já transporta mais de 650 mil passageiros por dia útil", afirmou Claudia Secin.Moradora do bairro de São Cristóvão, Juliana Nunes, usa o BRT todos os dias e diz que a estação do Caju vai trazer mais segurança e qualidade de vida no deslocamento entre casa e trabalho."O BRT para mim é essencial, porque eu saio aqui de São Cristóvão e vou para São Conrado. Eu economizo muito mais tempo com o BRT do que se tivesse que usar outros modais. E essa estação do Caju é importante também pela questão da segurança. Eu desço e estou praticamente na minha casa, ando poucos metros para chegar. Melhorou demais pra mim", ressaltou a moradora.Inaugurado em 2024, o corredor Transbrasil transporta, atualmente, em média, 150 mil passageiros por dia em seis linhas regulares de BRT, além do serviço especial Gentileza x Galeão (direto).