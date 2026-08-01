Suellen da Silva Ribeiro, de 36 anos, está internada no Hospital Getúlio VargasReprodução / Redes sociais

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Fred Vidal
Rio - Uma mulher identificada como Suellen da Silva Ribeiro, de 36 anos, foi baleada na cabeça e abandonada no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e o estado de saúde é considerado grave.
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O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande desde quarta-feira (29), quando a moça deu entrada na unidade de saúde. Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes da especializada buscam pelo atirador.
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Suellen da Silva Ribeiro, de 36 anos, está internada no Hospital Getúlio Vargas
Suellen da Silva Ribeiro foi baleada na cabeça
Suellen da Silva Ribeiro, de 36 anos, está internada no Hospital Getúlio Vargas