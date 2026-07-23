Rio - Um homem internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, foi preso por estupro, nesta quarta-feira (22). Agentes da 39ª DP (Pavuna) e 40ª DP (Honório Gurgel) cumpriram um mandado contra Paulo Victor Vieira Lima.
Após dar entrada no hospital com ferimentos, Paulo foi localizado na unidade de saúde devido a informações obtidas pelo setor de inteligência da Polícia Civil. Contra ele, existia um mandado de prisão preventiva em aberto. O homem era considerado foragido.
Ainda não há informações sobre o motivo da internação. A Secretaria Estadual de Saúde informou, no entanto, que o paciente apresenta quadro de saúde grave.
O DIA não localizou a defesa de Paulo Victor. O espaço segue aberto para manifestações.
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