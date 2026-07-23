Polícia Militar realizou operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, contra barricadas e roubos - Reprodução / Instagram

Polícia Militar realizou operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, contra barricadas e roubosReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2026 10:54

Rio - Policiais militares realizaram, nesta quinta-feira (23), a "Operação Barricada Zero" no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio . A ação tinha como objetivo combater roubos de cargas e veículos, além de retirar os materiais colocados por criminosos para obstruir as vias.

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A operação foi deflagrada por agentes do 41º BPM (Irajá). De acordo com a corporação, os agentes liberaram seis ruas e retiraram aproximadamente seis toneladas de materiais utilizados como barricadas, incluindo pneus, ferros e até uma cama. Eles realizaram o trabalho com o auxílio de uma retroescavadeira.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que não houve impacto no funcionamento das unidades de Atenção Primária da região. A Secretaria de Estado de Saúde também comunicou que funcionaram normalmente. Vale lembrar que as escolas municipais e estaduais estão de férias.

Confrontos na região

Moradores do Morro do Juramento e do entorno viveram momentos de pânico durante o fim de semana. Nas redes sociais, vídeos gravados em meio ao tiroteio mostram o intenso confronto entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).